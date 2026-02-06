堀口恭司「UFC復帰2戦目」前日特番がYouTube生配信 愛妻・川村那月がラスベガスからレポート
現地時間2月7日（日本時間8日）にアメリカ・ラスベガスで開催される『UFCファイトナイト・ラスベガス113』で、堀口恭司のUFC復帰第2戦が行われる。この試合を盛り上げるべく、YouTube「U-NEXT格闘技公式」チャンネルで、あす7日正午より前日特番がライブ配信される。
【写真】試合直後にプロポーズ！妻・川村那月をお姫様抱っこする堀口恭司
RIZINで大活躍した堀口は、昨年11月にUFCに復帰。初戦は強敵ウランベコフを相手に圧勝をおさめ、フライ級ランキング8位となった。早くも迎える第2戦は、さらなる飛躍をかけて同6位のアミル・アルバジと対戦。勝利すればタイトル戦線への大きな前進となる。
大会の前日、日本のスタジオからはUFC解説でおなじみの川尻達也と、ATTで堀口とともにトレーニングを重ねプライベートでも親交のある野村駿太が出演。さらに、現地ラスベガス Meta APEX からは堀口の妻である川村那月が生中継で最新情報をレポートする。
なお、同大会のメインイベントはバンタム級元トップランカーのマリオ・バティスタ vs ヴィニシウス・オリヴェイラの一戦。U-NEXTでは見放題ライブ配信する。
