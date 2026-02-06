トンボ鉛筆は、強力接着のスティックのり「ピットハイパワー」に、フルブラックデザインの「ピットハイパワーSブラック」（ブラックはSサイズのみ。価格は通常品と同じ）（容量10g）を2月12日から定番品としてシリーズに加え、全国の文具店、文具コーナー他で順次発売する。なお、エコマーク商品、グリーン購入法適合商品、グリーントンボ商品（再生プラスチックを製品（糊除く）のプラスチック質量中70％以上使用）となっている。

「ピットハイパワーSブラック」は、スティックのりのアイコンになっている「ピットハイパワー」のSサイズの外装を「フルブラック」デザインにしたもの。マークやロゴタイプ、その他表記はダークグレーで表示した。



「ピットハイパワーSブラック」

Sサイズのスティックのりは、ペンケースでキャリングして、学習机の上やPCサイドで使用されるため、ステーショナリーカラーと調和するブラックにして空気感を合わせた。「ピットハイパワーSブラック」はキャリングされることの多い内容量10gの「S」サイズ（直径20mm、長さ87mm、重さ22g）のみで、発売以降、定番品になる。

［小売価格］154円（税込）

［発売日］2月12日（木）

トンボ鉛筆＝https://www.tombow.com