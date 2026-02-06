韓国のタレント・ホン・ジンギョンのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに、元ＥＸＯ（エクソ）メンバーで現在は自国・中国で歌手・俳優として活動しているタオが登場した。

ホン・ジンギョンがタオの近況を尋ねると、現在は起業家として主に活動していると伝え、生理用品を扱っていると明かした。事業のきっかけは「女性が生理用品を使う時に、少しでも安全で心配のないものを使ってほしいと思った」と言及。生理用品という製品の事業に対しては「全く恥ずかしくない。この仕事を選んだことは正しかったし、とても良い仕事だと思っている」と強調した。

品質管理のため外部工場委託生産（ＯＥＭ）はせず自ら工場を設立したと言い、現在は６つの生産ラインを運用。各ラインあたり約３７億ウォン（約３億７千万円）の投資費用がかかったと述べた。そして「これまでに１億５千万個程度を販売して、売上高は約１億５千万元（約３４億円）を記録したが、まだ元本も回収できていない状態だ」と説明した。

ホン・ジンギョンは「なぜ直接生産しているのか」と尋ねると、タオは「外部の工場に任せたら、消費者が私たちを信じられなくなると思った。誰もが生産プロセスを簡単に確認できるよう、工場を透明化した」「そういう点が、私たちのブランドの最も大きな長所だと思う。誰もが豊かな生活を享受し、今を大切に生きてほしい」と語った。