お笑いコンビ「おぎやはぎ」が５日深夜放送のＴＢＳラジオ「ＪＵＮＫ おぎやはぎのメガネびいき」に出演。お笑いタレントのケンドーコバヤシの結婚＆第１子誕生に言及した。

ケンコバは先月３１日放送のＣＳ放送フジテレビＯＮＥ「ケンドーコバヤシの重大発表！」で、昨年８月に一般女性と結婚していたことを公表。同番組のロケが行われた日の４日前に第１子となる長男が誕生したことも併せて発表した。

おぎやはぎ・矢作兼は「コバさんね。ケンコバさん。ケンドーコバヤシこと、コバさん。このラジオでもね、昔は企画でお世話になって。毎年企画のときには来てくれてたあのコバさんですよ。が、結婚そして第１子の長男が誕生していたことを明かしたと」とさっそくケンコバの話題に触れると「すごいよなぁ。よくバレないね」と驚き。相方の小木博明も「よく本当バレないでさ。なんでノーマークだったの？これ」と共感した。

また、矢作が「まだ内緒で結婚してたはいいにしても、子供はなかなかね」と振ると、小木も「子供って結構な場所行くからね。病院に行ったり、いろいろと目立つ行為があるわけよ。やむを得ずパパだってさ、いろいろなところに行かなきゃいけないしね。目立つはずなんだよね、お子さんと一緒にいると。なのに、バレてないっていうね」と感心。矢作は「すごいね。どうやってたんだろうね？」と改めてケンコバの電撃発表に驚きを見せながらも「おめでたいよ、本当にね」と祝福した。