櫻坂46武元唯衣、グループ卒業発表「信じたくない」「前田さん大丈夫かな」二期生から4人目
【モデルプレス＝2026/02/06】櫻坂46の武元唯衣が2月5日、自身のブログにて、3月11日リリースの14thシングル「The growing up train」の活動をもって、グループを卒業することを発表。ファンからは衝撃の声が寄せられている。
武元は「14枚目シングルの活動をもちまして櫻坂46を卒業します」と発表。「昨年末まで、共に戦った戦友をまるで見送るように過ごしていましたが自分にも置き換えて一緒に終えていくようなそんな感覚でもありました この約1年間のお仕事はどれもしっかり自分でカウントダウンしながら大切に丁寧に一つずつ向き合うことができたと思います」と卒業を発表するまでの心境をつづった。
「自分が卒業するということもあって最近は少し他人事になってしまうくらいに心からメンバーを尊敬し、凄いなと感動します それを身をもって体感できているのは自分の人生の圧倒的な財産です」とグループのすごさを伝えるとともに「そんな場所から離れるって本当にいいの？って櫻坂の強さを感じる度に自問自答して。たくさん迷いました 迷う時間はとても苦しかったです でも、今は胸を張って自信を持って旅立つのは今なんだと言い切れます」と決断までの気持ちを記した。
さらに寂しさをこぼしつつ「不安や迷いはもうありません未来が楽しみでやりたいことがたくさんあって自分らしく生きていくための第一歩を踏み出したくて笑顔で決断ができました！」とし「私は櫻坂46のために動くことが何より幸せでした。やれることはやってきたと思います 今なら、そう言い切れると思います」と悔いなきグループ人生を振り返った。
武元の発表に、ファンからは「衝撃」「嘘でしょ」「寂しい」「信じたくない」「悲しいけど応援してる」といった声が上がっている。また、武元のファンを公言しているお笑いコンビ・カラタチの前田壮太はX（旧Twitter）にて「俺の推しメンはいつまでたっても櫻坂46の武元唯衣ちゃん」とつぶやき、「同じ気持ちです」「前田さん大丈夫かな」と前田を心配するコメントも寄せられた。
武元は2002年3月23日生まれ、滋賀県出身。2018年に欅坂46（現・櫻坂46）の二期生として加入。2024年に青山学院大学コミュニティ人間科学部を卒業した才女でもあり、クイズ番組やバラエティでも活躍してきた。二期生の卒業発表は松平璃子、関有美子、井上梨名に続く4人目となった。（modelpress編集部）
