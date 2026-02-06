Ｂ１東地区のレバンガ北海道は６日、４日に加入を発表していたＣジョシュア・スミス（３３）との契約を解除したと発表した。４日に札幌入り後、５日のメディカルチェックで異常が判明したため。

スミスは、２１０センチの身長と１３８キロの体重を生かしたゴール下での強さが武器。ＮＢＡ下部のＤ（現Ｇ）リーグやフィリピンでのプレー経験を持ち、２０１７年に京都でＢリーグデビュー。１８年から５シーズンは富山でプレーし、１９―２０年シーズンには１試合平均２１・５得点をマークしていた。チームでは今季３１試合でスタメン出場のＰＦケビン・ジョーンズ（３６）の１か月以上の長期離脱が決定的となり、穴埋め役として期待されていた。

４日の全体練からチームに合流し、初日からフルメニューを消化。トーステン・ロイブルヘッドコーチも「正直期待以上。走れてましたし、コンディションが思っていたよりも良かった。彼のフィジカルを使ってディフェンス面でも貢献してくれるんじゃないか」と今週末の三河戦での起用を示唆しており、本人も「チームが求めることは何でもする」と出場に意欲を見せていた。