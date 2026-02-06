「To LOVEる－とらぶる－ダークネス」よりキュートな衣装を纏った金色の闇がプライズ「BiCute Ribbons」に登場決定！7月ごろ展開予定
【BiCute Ribbons Figure －金色の闇－】 7月ごろ展開予定
フリューは、プライズ「BiCute Ribbons Figure －金色の闇－」を7月ごろに展開することを発表した。
本製品は、アニメ「To LOVEる－とらぶる－ダークネス」に登場する金色の闇を、同社のプライズフィギュア「BiCute Ribbons」シリーズで商品化するもの。
今回同社のプライズ情報を扱う「フリュープライズ公式」のXアカウントにて本製品を発表しており、リボンをあしらったキュートな衣装が、金色の闇の魅力を可憐に引き立てている。
＼#フリュープライズ速報／- フリュープライズ公式 (@FURYU_prize) February 6, 2026
BiCute Ribbonsシリーズに
「To LOVE る―とらぶる―ダークネス」から金色の闇が登場✨
リボンをあしらったキュートな衣装が、金色の闇の魅力を可憐に引き立てます🎀
26年7月頃～展開予定💛@FURYU_prizeで続報を✅#ToLOVEるダークネス #toloveru_d#BiCute… pic.twitter.com/iE7I1Zft1I
(C)矢吹健太朗・長谷見沙貴／集英社