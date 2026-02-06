【BiCute Ribbons Figure －金色の闇－】 7月ごろ展開予定

フリューは、プライズ「BiCute Ribbons Figure －金色の闇－」を7月ごろに展開することを発表した。

本製品は、アニメ「To LOVEる－とらぶる－ダークネス」に登場する金色の闇を、同社のプライズフィギュア「BiCute Ribbons」シリーズで商品化するもの。

今回同社のプライズ情報を扱う「フリュープライズ公式」のXアカウントにて本製品を発表しており、リボンをあしらったキュートな衣装が、金色の闇の魅力を可憐に引き立てている。

(C)矢吹健太朗・長谷見沙貴／集英社