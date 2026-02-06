俳優でタレントの太川陽介（６７）の最新姿に驚きだ。

太川は現在、舞台「風を打つ」に出演し、全国各地をめぐっている。共演する女優・音無美紀子（７６）のインスタグラムに、太川が登場した。

音無は「我々が上演中の芝居、『風を打つ』は、水俣の不知火湾で漁を営む一家が舞台になっています。そして、みなさんもよくご存知の公害病指定とされている水俣病の話で、この村で最初に罹った患者の実在の一家をモデルにした戯曲です。私は、底抜けに明るい、太陽のような一家のお母さん栄子さんを演じているのですが、昨日、広島市民劇場の公演に、なんと、ご長男の杉本肇さんが熊本県庁保険局の方々と一緒にご観劇下さったのです」という。「もう感激しました。かなり緊張いたしましたが、観て頂けて、本当に嬉（うれ）しかったです」とつづった。

出演俳優も交えて記念撮影し、「＃風を打つ巡業 ＃水俣病」などとハッシュタグ。音無の隣でうれしそうに笑う太川は、あごに白いひげをボーボーに生やしている。

太川はひげを生やした近影が話題になっており、自身のＸ（旧ツイッター）でも４日の投稿で写真をアップ。フォロワーからは「太川さんサンタクロースみたい」「なんで髭（ひげ）はやしたん？」「すげぇ髭生やしてる太川さんが似合ってるな」「髭生やすと印象違う」「こんなお髭ボーボー生やしてるんですか」と驚く声が殺到した。