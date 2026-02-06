薬丸裕英（C）ORICON NewS inc.

　日本とハワイで2拠点生活を送るタレントの薬丸裕英（59）が6日、自身のブログを更新。「ハワイに到着」とハワイの自宅に戻ったことを報告し、美しい海岸を望む自宅からの風景を披露した。

　「家から海を眺めると不思議と心がリセットされる」といい、ハワイのさわやかな景色を堪能し心安らいだ様子。

　「ランチは妻が作ってくれたロコモコ」と、元アイドル歌手の妻・石川秀美さんが手作りした“ロコモコ丼”の写真も投稿し、「海とロコモコ　2つのご馳走」とうれしそうに記した。

　薬丸と石川さんは1990年に結婚。夫妻の間には3男2女が誕生している。