薬丸裕英、ハワイの自宅から望む“絶景”を披露「家から海を眺めると不思議と心がリセットされる」 日本とハワイで2拠点生活送る
日本とハワイで2拠点生活を送るタレントの薬丸裕英（59）が6日、自身のブログを更新。「ハワイに到着」とハワイの自宅に戻ったことを報告し、美しい海岸を望む自宅からの風景を披露した。
【写真】「家から海を眺めると不思議と心がリセットされる」ハワイの自宅から望む“絶景”を公開した薬丸裕英
「家から海を眺めると不思議と心がリセットされる」といい、ハワイのさわやかな景色を堪能し心安らいだ様子。
「ランチは妻が作ってくれたロコモコ」と、元アイドル歌手の妻・石川秀美さんが手作りした“ロコモコ丼”の写真も投稿し、「海とロコモコ 2つのご馳走」とうれしそうに記した。
薬丸と石川さんは1990年に結婚。夫妻の間には3男2女が誕生している。
