宮内庁の公式インスタグラムは2月5日、投稿を更新。1月の秋篠宮家の活動を複数の写真で紹介しました。



【写真】佳子さま すっきりヘアアレンジで笑顔

さまざまな活動が報告される中、目を引いたのは秋篠宮家の次女佳子さまが着用されたショッキングピンクのワンピース。クラシカルなデザインながら、一度目にしたら忘れられないインパクトのある色合い。着こなしが難しそうな一着ですが、シーンに合わせた髪型で変化を出しながら、着まわす様子が見て取れます。



例えば、22日に開催された「令和7年度 東南アジア青年の船事業（第49回）」では、肩の長さで巻き髪を作るアレンジ。トップからサイドにかけては三つ編みにし、華やかさを演出。全体的にやわらかな印象で、11カ国の若者ら33人と懇談しました。



また、27日の「令和7年度 GPI（グリーン・パートナーシップ・イニシアティブ）招へい」では、艶のあるストレートヘアを前髪からサイドまでぴたっとタイトにまとめ、低めの位置でポニーテールに。髪の長さは肩甲骨のあたりまであり、22日とは違った印象です。



知的ですっきりとしたヘアスタイルで、ブラジル連邦上院議員、議員首席補佐官らにあいさつする写真はネット上でも注目を集めたようで、SNSでは「佳子さまの髪、こんなに長かったんですね」といった書き込みもありました。



ショッキングピンクのワンピースは昨年も着用されており、佳子さまのお気に入りの一着ではないかといわれています。