Äï¤Î±ó½£ÃãÆ»½¡²È¡¦¼ã½¡¾¢¤È2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¸µ¥é¥¯¥í¥¹ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÅìµþ¡¦¿À³Úºä¤Î400ÄÚ¹ëÅ¡¤Ë½»¤àÃãÆ»²È¡Ä¡£±ó½£ÃãÆ»½¡²È13Âå²È¸µ¤Î¼¡½÷¤Î»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÄï¡¦¾®ËÙ½¡°Ê¡¡¼ã½¡¾¢¡¡#²ÈÄí²èÊó¡¡@kateigaho¤Ç¿·Ç¯¤«¤é1Ç¯´ÖÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Äï¤Ç±ó½£ÃãÆ»½¡²È¡¦¼ã½¡¾¢¤Î¾®ËÙ½¡°Ê¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¾®ËÙ½¡æÆ¤µ¤ó¡£ÉØ¿Í¸þ¤±À¸³è»¨»ï¡Ö²ÈÄí²èÊó¡×(À¤³¦Ê¸²½¼Ò)¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Îµ»ö¡Ö±ó½£ÃãÆ»½¡²È¡¦¼ã½¡¾¢¡¢¾®ËÙ½¡°Ê¤µ¤ó¤È³Ø¤Ö¡¡Ãã¤ÎÅò¤ÎÆ»¤ò±ý¤¯¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡½¡æÆ¤µ¤ó¤Ï¹õÎ±Âµ¡¢½¡°Ê¤µ¤ó¤Ï¹õÌæÉÕ¸Ó¤ÇÊÂ¤ó¤ÇºÂ¤ë»Ñ¤Ë¡Ö¿®Ä¹¤ÎÌîË¾¤äÂÀ¹ÞÎ©»ÖÅÁ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÀï¹ñÉð¾¤Î»ÒÂ¹¡×¡ÖÅìµþ¤Ç3ÂåÂ³¤¯¤À¤±¤Ç¤âÂçÊÑ¡×¡Ö°ìÂå¤äÆóÂå¤¸¤ã¤Ê¤¤Îò»Ë¤Î½Å¤ß¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤²ÈÊÁ¡×¡ÖÎò»Ë¤Î¤¢¤ë²È·Ï¤Ç¤â»ñ»º¤ò²¿É´Ç¯Ã±°Ì¤Ç·Ñ¾µ¤·¤Æ¤æ¤¯¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¶â¤¬¤«¤«¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä²»³Ú¤ËÂÇ¤Á¹þ¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¶â»ý¤Á¤¬Â¿¤¤¡×¡Ö·ì¶Ú¤¬¤¤¤¤²È·Ï¤Ë»º¤Þ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï±¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¡¡½¡æÆ¤µ¤ó¤Î¼Â²È¤ÏÅìµþ¡¦¿À³Úºä¤Ë¤¢¤ë±ó½£ÃãÆ»½¡²È¡£Àè·î27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¡²ÚÎï¤Ê¤ë°ì²È¤ò¤Î¤¾¤¸«¡¡2»þ´ÖSP¡×¤Ç¡¢¡Ö°ìÄÚ500Ëü±ß¤Ï¤¯¤À¤é¤Ê¤¤°ìÅùÃÏ¡×¡ÖÉßÃÏÌÌÀÑ¤Ï¤ª¤è¤½400ÄÚ¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ìÏÃÂê¤Ë¡£Âç³Ø»þÂå¤«¤é»Ï¤á¤¿¥é¥¯¥í¥¹¤ÇU22¥é¥¯¥í¥¹ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¡£2011Ç¯¤Ë¡ÖU22¥é¥¯¥í¥¹¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯Âç²ñ¡×¤ÇÍ¥¾¡¡£13Ç¯¡¢Âè9²óFIL½÷»Ò¥é¥¯¥í¥¹¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÉã¤Ç¤¢¤ë²È¸µ¤Î¤â¤È¤Ç½¤¶È¤òÀÑ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¹Ö±é²È¡¦Ê¸²½¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£