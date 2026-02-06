µÏ¿¤Å¤¯¤·¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é28Ç¯¡¢Ç¯Ëö¤Ë°ìÈÌ½÷À¤ÈàÅÅ·âº§áÈ¯É½¤Î47ºÐ¡¦Æ²ËÜ¸÷°ìà»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤ÎÆ´¤ìáµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¿¤À¤¿¤ÀÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÂç¹¥¤¤ä¤â¤ó¤Ê¡×
¡¡ºòÇ¯Ëö¡¢°ìÈÌ½÷À¤È¤ÎÅÅ·âº§¤òÈ¯É½¤·À¤´Ö¤ò¶Ã¤«¤»¤¿Æ²ËÜ¸÷°ì(47)¤ÎºÇ¿·¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤·¤¿¡£
¡¡Ãã¿§¤¤¤µ¤é¤µ¤é¤ÊÈ±¤òÃæ±û¤ÇÊ¬¤±¡¢´ò¤·¤½¤¦¤Ë¤Û¤Û¾Ð¤ß¡¢¡ÖÃæÅè¸ç¤µ¤ó¤¬¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ ¥Æ¥£¥ì¥ë020 Á°Ç¯¤«¤é¥Æ¥£¥ì¥ë¤¬ºÎÍÑ¤·¤¿¥Ï¥¤¥Î¡¼¥º ¸½Âå¤Ë¤ª¤±¤ë¶õÎÏ¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÁÃ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê·Á¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¶½Ì£¤¬¿Ô¤¤ºº£¤Î¼«Ê¬¤â¥·¡¼¥º¥óËè¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¥Þ¥·¥ó¤Î¿§¤ó¤ÊÉôÊ¬¤ò¸«¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤½¤ó¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤ò¤¯¤ì¤¿1991Ç¯¤Î¥Þ¥·¥ó ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤ÎÆ´¤ì¤À¤Ã¤¿¡Ö¥Æ¥£¥ì¥ë020¡×¤È¤ª¤µ¤Þ¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Æ²ËÜ¤Ï2·î11Æü¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓNEXT¤ÇÊüÁ÷¤Î¡ÖÆ²ËÜ¸÷°ì¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î¥ß¥«¥¿2026¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂç¤¤¯¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤ë2026Ç¯¤ÎF1¡×¡ÖÏÃ¤Ï¿Ô¤¤º¼ýÏ¿¤âÂç¤¤¯»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤«¡¢¡¢¡¢¡×¤ÈÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ýÏ¿¤ÎÍÍ»Ò¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡ÖÀÎ¤«¤éF1Âç¹¥¤¤ä¤â¤ó¤Ê¡×¡Ö¤¤¤¤¤Ê¡Á ¤¿¤À¤¿¤ÀÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö½ã¿è¤Ë°ì¥ª¥¿¥¯¤È¤·¤ÆÂç¹¥¤¤ÊF1¤ò³Ú¤·¤à¸÷°ì¤µ¤ó¡×¡ÖF1¥ª¥¿¥¯¤âÇ§¤á¤ëÆ²ËÜ¸÷°ì¤ËÃæÅè¸ç¤µ¤Þ¡ª¡×¡Ö´ò¤·¤µÅÁ¤ï¤ë¼Ì¿¿♡¡×¡Ö¾¯Ç¯´é¡×¡Ö¥¢¥Ã¥×¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¹â¤¤¤ªÉ¡¡¢Ä¹¤¤¤Þ¤ÄÌÓ¤¬¤ï¤«¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÆ²ËÜ¸÷°ì¥¤¥±¥á¥ó¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¹¬¤»¤Ê·ëº§À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡Æ²ËÜ¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö200XÇ¯¡¦æÆ¡×(1992Ç¯)¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±¤¸»öÌ³½ê¤ÎÆ²ËÜ¹ä(46)¤È1997Ç¯KinKi Kids(¸½ºß¤ÏDOMOTO)¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¾Ë»Ò¤Î¾¯Ç¯¡×¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖA album¡×Æ±»þÈ¯Çä¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö¾Ë»Ò¤Î¾¯Ç¯¡×¤ÏÇä¤ê¾å¤²178ËüËç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¾®Ìø¥ë¥ß»Ò(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤Î¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¾ë²¼Ä®¡×(1971Ç¯¡¢134ËüËç)¤ò26Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤·97Ç¯ÅÙ¤Î¥·¥ó¥°¥ëÇä¤ê¾å¤²2°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£