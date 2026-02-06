【台風情報】台風2号(ペンニャ)は今どこに？ このあとの勢力と進路を詳しく 最大瞬間風速は？ 日本方面には向かわず 全国の天気を地方ごとに 気象庁
■台風2号(ペンニャ)
2026年2月6日12時45分発表 気象庁
6日12時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 フィリピン
中心位置 北緯9度35分 (9.6度)
東経124度10分 (124.2度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 1004 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域 北東側 220 km (120 NM)
南西側 165 km (90 NM)
7日0時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 スル海
予報円の中心 北緯10度05分 (10.1度)
東経122度05分 (122.1度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 1004 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 85 km (45 NM)
7日12時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 スル海
予報円の中心 北緯10度35分 (10.6度)
東経120度55分 (120.9度)
進行方向、速さ 西北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 1008 hPa
予報円の半径 120 km (65 NM)
