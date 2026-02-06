TUY

■台風2号(ペンニャ)

2026年2月6日12時45分発表　気象庁

6日12時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    フィリピン
中心位置    北緯9度35分 (9.6度)
東経124度10分 (124.2度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    1004 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域    北東側 220 km (120 NM)
南西側 165 km (90 NM)

7日0時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    スル海
予報円の中心    北緯10度05分 (10.1度)
東経122度05分 (122.1度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (11 kt)
中心気圧    1004 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    85 km (45 NM)

7日12時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    スル海
予報円の中心    北緯10度35分 (10.6度)
東経120度55分 (120.9度)
進行方向、速さ    西北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧    1008 hPa
予報円の半径    120 km (65 NM)

