¡¡2024Ç¯¤Ë¶¥µ»¤ò°úÂà¤·¤¿¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬àÊÌ¿Íµéá¤ËÊÑËÆ¡£µ®½Å¤Ê¥ª¥Õ»Ñ¤ËÇ®¤¤»ëÀþ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÉÛÂÞ¤µ¤ó¤Î¤ª¿ÍÊÁ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¥é¥¤¥Ö¤â¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦ÉÛÂÞÆÒÂÙ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢21Ç¯Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶õ¼ê½÷»Ò·Á¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿À¶¿å´õÍÆ¤µ¤ó¡£
¡¡ÉÛÂÞ¤Ë¸ª¤òÁÈ¤Þ¤ìËË¤òÀ÷¤á¤¿¤è¤¦¤ÊÀ¶¿å¤µ¤ó¤¬¾Ð´é¤ÇàÆÍ¤¥Ý¡¼¥ºá¤ò¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥°¥Ã¥º¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ä¥Ð¥Ã¥°¤Îà¿ä¤·³èá¤ò¤¹¤ë¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡¶¥µ»¤Î»þ¤È¤ÏÊ·°Ïµ¤¤¬°ìÊÑ¤·¤¿»Ñ¤Ë¡ÖåºÎï¡¢±éÉð¤Î»þ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤³¤ì¤Þ¤¿ÁÇÅ¨¡×¡ÖÉ½¾ð¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÀ¶¿å´õÍÆ!?¡×¡Ö¥ª¥Õ¤Î»Ñ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¡ØÀ¶¿å´õÍÆ¤µ¤ó¡ª¡ª¡ª¡ª¡Ù¤È¤Ç¤«¤¤À¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£