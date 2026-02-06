影山優佳、きのう開業“ポケパーク カントー”で大はしゃぎ「パピモッチに本人格取られそうになってる写真ばかり」
元日向坂46で俳優の影山優佳が、6日までに公式インスタグラムを更新し、きのう開業したポケモン初の屋外常設施設『ポケパーク カントー』へ行った様子を伝えた。
【写真】ポケパーク カントーを本気で楽しむ影山優佳
影山は「ポケパーク カントーついにオープン 相棒のフワンテを全身に忍ばせながら、お邪魔させていただきました……！パピモッチに本人格取られそうになってる写真ばかりですがそれも良き……！」とポケパークを楽しんでいる写真を10枚投稿。
続けて「ほんとうにほんとうに、ほんとうに幸せで満たされすぎて余韻が大変なことになっております。大切な思い出が目の前に、一生のともだちたちの呼吸が聞こえてくるような、夢のような時間でした！絶対また行きたいけれど、よりたくさんのみなさんに楽しんで浸ってもらいたいです その際はぜひ！推しポケモンを連れて行ってあげてくださいね」とハイテンションにつづった。
また「お写真はメタモンピカチュウ様とのツーショットや、へそ天イーブイに悶絶にわしゃわしゃしたくなる気持ちを必死に抑えて念だけ送る影山です。笑」と紹介している。
