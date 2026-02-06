藤あや子、節分の日のおうちごはん披露 手作りの“巨大”きんきの煮付けや恵方巻並ぶ食卓ショットに反響「料理、上手」「バランスの取れた節分のメニュー」
歌手の藤あや子（64）が、6日までに自身のブログを更新。手作りのきんきの煮付けや恵方巻が並ぶ、節分の日に楽しんだ「おうちごはん」を披露した。
【写真】「バランスの取れた節分のメニュー」「美味しそう〜」藤あや子が公開した、節分の日のおうちごはん
「キンキの煮付け」「かぼちゃ黒豆煮」「恵方巻き」「野菜スープ」とメニューを説明し、和の食卓の写真をアップ。
「恵方巻きのようなマル坊発見」と、イスの上で丸まった愛猫・マルくんとテーブルの恵方巻を並べたユニークな写真も紹介した。
煮付けは、北海道産の“巨大”きんきを2匹使い、なんとも豪華で華やか。味付けはオーガニックのブラウンシュガー、しょうゆ、日本酒で行い、炊き上げていることを明かしている。
コメント欄には「バランスの取れた節分のメニュー」「あ〜、キンキの煮付け、ほんとに美味しそう〜」「あや子さんのいろいろなお料理いつもながらおいしそう」「料理、上手」など、さまざまな反響が寄せられている。
