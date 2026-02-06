お笑い芸人の小籔千豊（52）、フリーアナの豊崎由里絵（37）が6日、カンテレ発フジテレビ系情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。明石家さんま（70）について語った。

番組では、芸能記者の中西正男氏がさんまの仕事ぶりについて「リハーサル120％、本番は200％で臨む」と紹介。これについて小籔は「頭下がりますね。逆やないとアカンのに、僕なんかリハ2％、本番90％ですね」と脱帽した。

MCの青木源太アナから「本番100％いかないんですか？」とつっこまれると、「僕の中のこだわりですね。本番100は絶対やらない。僕は新喜劇の時、90％。これはお客さんのため。そして、自分の週のおもしろさのクオリティーを担保するためです」と持論を展開したが、「でも、さんまさんの方が売れているし、大金持ちやから、あっちの方が正解です。これからは本番200％にします。勉強になります」と語った。

豊崎アナもMBS時代に「痛快！明石家電視台」でアシスタントを務めており、さんまとの付き合いは長い。「5年くらい番組をご一緒させてもらいましたけど、私みたいなおもしろくない人間を怒ることでおもしろくしてくださった」と振り返りながら、「いつも怒られてた。オンとオフがない方なので、カメラが回ってなくてもずっと怒られてた。周りの人は笑ってるんですけど、私はずっと怖いんですよ。今も怖くて、何なら、モノマネ芸人のほいけんたさんの楽屋あいさつに行くのも怖い」と苦笑していた。