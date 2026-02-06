【カジッチュ型ケース入り あまーい＆すっぱいりんご味グミ】 2月14日 発売予定 価格：1,947円

ポケモンは、オフィシャルショップ「ポケモンセンター」にて「カジッチュ型ケース入り あまーい＆すっぱいりんご味グミ」を2月14日に発売する。価格は1,947円。また、ポケモンセンターオンラインでは、2月12日10時より取り扱いを開始する。

本商品は「ポケットモンスター」シリーズに登場するカジッチュをモチーフとしたオブジェ風のケースに、りんごの形をしたソフトな食感のグミが入っている。

りんごの味が進化を決めるカジッチュをイメージした2種類のフレーバーとなっている。

