りんごぐらしポケモン「カジッチュ」型ケースに入った「あまーい＆すっぱいりんご味グミ」がポケモンセンターにて2月14日に発売
【カジッチュ型ケース入り あまーい＆すっぱいりんご味グミ】 2月14日 発売予定 価格：1,947円
(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケモンは、オフィシャルショップ「ポケモンセンター」にて「カジッチュ型ケース入り あまーい＆すっぱいりんご味グミ」を2月14日に発売する。価格は1,947円。また、ポケモンセンターオンラインでは、2月12日10時より取り扱いを開始する。
本商品は「ポケットモンスター」シリーズに登場するカジッチュをモチーフとしたオブジェ風のケースに、りんごの形をしたソフトな食感のグミが入っている。
りんごの味が進化を決めるカジッチュをイメージした2種類のフレーバーとなっている。
2月14日（土）、カジッチュ型ケースに入った「あまーい＆すっぱいりんご味グミ」が、ポケモンセンターに登場！- ポケモン公式 (@Pokemon_cojp) February 6, 2026
カジッチュがデザインされたオブジェ風のケースに、2種類の味のグミが入っているよ。
自分へのご褒美や、大切な人への贈り物にもおすすめだよ！https://t.co/xymDyX2AMl #ポケモンセンター pic.twitter.com/nZTWhplJQp
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。