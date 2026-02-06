日本ディックスは、Pentaconnブランド設立10周年を記念し、同社リケーブル初の「Ultimateシリーズ」を開発。その第1弾として、ハイエンドリケーブル「Wadachi」を2月13日に世界限定200本で販売する。価格は88,000円で、e☆イヤホンとフジヤエービックにて取扱予定。2月6日より予約開始している。

入力プラグは、Pentaconnプラグの最上位モデル4.4mmダイレクト銀メッキOFCプラグを使用。より高解像度かつ繊細な音の表現を追求したという。

ダイレクト銀メッキプラグ

ケーブルは、高い導通特性と音響特性を実現したPCUHDと、銀メッキPCUHDを使用したオリジナルケーブルを採用。ケーブルの素線構造やシース等の材料を見直し、取り回し性能と高音質の両立させたという。

なお、PCUHD (Pure Copper Ultra High Drawability)は、酸素含有量を極限まで抑え、不純物を排除することで、高い柔軟性と極細線まで加工できる優れた伸線性を実現したという素材。

取り回しや耐久性にこだわり新たに開発した分岐パーツ、スライダーを採用。携帯時のストレスを低減し、快適に使えることを目指したとのこと。

イヤフォン側の端子はPentaconn ear、ケーブル長は約1.2m。Pentaconn 10周年記念ステンレスプレートと、保証カードが付属する。

装着イメージ

ステンレスプレート