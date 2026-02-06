柔道女子６３キロ級で２００４年アテネ、０８年北京五輪を連覇した谷本歩実さん（４４）の近影がアップされた。

日本女子プロゴルフツアーの２００８年賞金女王で２０１１年に引退した古閑美保さんと、音声配信アプリ「ｓｔａｎｄ．ｆｍ」で共演した様子が６日に公開された。

古閑さんいわく、出会いは「すっごい古い」そうで、２００８年だという。バラエティー番組で初共演し、共通の友人がいたことから食事に行くことになったそうだ。

谷本さんは、最初の金メダルを獲得したアテネ五輪を思い出し「燃え尽き症候群というか。私も１回目の夢がかなってしまったから、抜け殻になりました」と回顧。それでも北京五輪で連覇を達成した。「私たちの考え方は、４年に一度ではなく、４年に１日、という考え方で。１日強い自分を作る。その日々の積み重ねが重要で。３度目のオリンピックは心が整わなくて」などと現役時代を振り返った。

古閑さんのインスタグラムのストーリーズには、谷本さんと撮影した２ショットが披露され、谷本さんはキュートな印象はそのままだ。

２０１０年に現役引退を表明。プライベートでは１１年に、０６年トリノ五輪スノーボード男子パラレル大回転代表だった鶴岡剣太郎さんと結婚した。