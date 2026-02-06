ＮＥＷＳの加藤シゲアキ（３８）が６日、東京・日比谷のシアタークリエで主演舞台「２時２２分 ゴーストストーリー」（同所、２月６日〜３月１日ほか）のプレスコールに葵わかな（２７）らと登場した。

物語はホラーで、加藤が演じるのは物理学教授で作家役。妻（葵）、娘と引っ越したマイホームで幸せな生活を送るはずが、毎晩２時２２分に起こる不可思議な現象に悩まされる。「幽霊にまつわる話。全く知らなければ知らないほど楽しい」とアピールした。

今作は２１年にロンドンで初演された世界的な大ヒット作を、日本オリジナル演出で初上演。作家役の加藤自身は実際に作家としての顔を持ち、２０年「オルタネート」と２３年「なれのはて」で直木賞にノミネートされた経験がある。

加藤はホラーのジャンルは扱った経験はなく、今回の世界的人気作の脚本について「偉そうなことは言えないけど」とした上で、「最初読んだ時はなかなか分からなかった。どういう話なのか、どこに向かっている話なのか分からない。でも最後まで読み終わった時に鳥肌が止まらない。あまり見たことがない話」と感想を明かした。