国の感染症対策の「最後の砦（とりで）」とも言える感染症指定医療機関で、人員や設備などの態勢が不十分な実態が読売新聞の調査で明らかになった。

海外から危険な感染症が流入するリスクは常にあり、現場からは不安の声が寄せられた。（医療部 松田祐哉、秋野誠）

病室手狭「技術生かせず」

エクモ設置難しく

「この病室で重症患者を治療するのは不可能だ」

岡山大病院で、感染症対応を担う萩谷英大准教授は実情を明かす。エボラ出血熱など１類感染症の患者を受け入れる第１種感染症指定医療機関だが、専用の病室２部屋は手狭で、重症患者の全身を管理するための人工呼吸器や体外式膜型人工肺（ＥＣＭＯ＝エクモ）の設置が難しい。

病室は７階にあり、患者を運ぶ際に他の入院患者と共有のエレベーターを使わざるを得ない。萩谷准教授は「技術を持つスタッフは大勢いるが、その技術を生かせない」と訴える。

読売新聞が全国５８施設に調査した結果、岡山大病院を含む３５施設が設備や人員の態勢について「不十分」と答えた。「十分」とした施設でも「患者が同時に複数人発生すると対応が困難になる」と回答した。

人材と資金

１類感染症は近年、海外で発生し、渡航者により国内に持ち込まれる可能性が高い。空港の検疫所は全乗客の体温を監視し、感染が疑われる人が見つかれば隔離して特定や第１種の感染症指定医療機関に運ぶ。無症状の入国者が移動先で発症した際は、受診した医療機関を管轄する保健所が搬送などを担う。

特定と第１種の感染症指定医療機関は２０１９年までに全都道府県にそろったが、人材と資金は十分に確保できていない。日本感染症学会の専門医は２５年１０月時点で１８６６人いるが、実際に感染症治療にあたるのは約３分の１とされる。感染症の専門医が診ても、病院は診療報酬を多く得られず、雇用に消極的だ。

厚生労働省は患者受け入れに備え、空き病床の確保に１病床あたり年間約６３０万円（第１種の場合）を上限に補助している。施設整備に対する補助金もある。厚労省は「できる範囲で支援している」とするが、都道府県が半額を負担するのが基本で、活用が十分に進まない。岡山県の担当者は「施設整備に関わる巨額の予算を県で確保するのは容易ではない」と話す。

行政への要望

調査の回答施設からは「常勤の感染症の専門医をより多く配置できる体制が整備されることが望ましい」（京都府立医科大病院）、「人工呼吸器の購入費用を支援してほしい」（佐賀県医療センター好生館）と行政への要望が集まった。

東京慈恵医大の浦島充佳教授（公衆衛生学）は「感染が広がれば、社会・経済的にパニックが起き、国益を損ねることになりかねない。感染拡大を防ぐために、行政には迅速かつ円滑に対応できる体制づくりが求められる」と語る。

連携見直し 態勢強化を

１類感染症患者を受け入れる感染症指定医療機関に対し、国はこれまで補助金を出して施設や設備の整備を促してきた。それでも、今回の本紙の調査では、治療に必要な設備はそろわず、専門的な人材の不足も重なって、受け入れの難しさを訴える声が上がった。

国の財源に限りがあり、専門医の数も豊富でないなかで、全ての施設が万全の態勢をとれるようにするのは現実的ではない。地方ごとに応急措置までを担う施設と、高度な医療で救命を目指す施設と役割を分け、県を越えて患者を搬送するなど、連携体制を見直すことは態勢の強化策になる。

感染症対策は平時からの備えが重要だ。日本全体で危機感を共有し、最悪の事態を想定した備えができるよう、国には対応を主導してもらいたい。（医療部 森井雄一）