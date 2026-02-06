ドラマ「スケバン刑事」に“ビー玉のお京”役で出演し人気だった女優の相楽晴子が５日、ＳＮＳを更新。５７歳となった現在の姿を公開した。

愛車の運転席からの自撮りと思われる写真では、爽やかなブルーのハイネックニットを着用。「誰からもご指名頂くことが無く、めちゃくちゃ余ってたベイビーブルーのアルパカ１００％の毛糸さん…仕方ないので、自分用に薄手で軽いタートルネックのセーターを、パターン無しで編んでみた。思ったよりも素敵に仕上がり着心地も宜しい」と自作であることを明かした。アイドル当時と同じ、ショートカットヘアはロマンスグレーとなり、丸フチメガネで柔和な笑顔を見せている。

相楽は、１９８５年に南野陽子が出演した「スケバン刑事２」中村京子役を演じ、ビー玉を武器に悪と対峙した。翌１９８６年には「ヴァージン・ハート」で歌手デビューし、クールビューティーで人気を集めた。

１９９５年に休業。渡米して結婚した。２００３年からはハワイで生活。電力会社からの電気供給を受けずに暮らす「オフグリッド生活」をテレビ番組で紹介すると話題となった。しかし２０２５年、帰国。現在は奈良県に居を構えているという。