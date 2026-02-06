ツツミが急伸し３０００円タッチ、今期は一転最終増益予想で１０年９カ月ぶり高値圏

ツツミ<7937.T>が後場急伸し、２０１５年５月以来、約１０年９カ月ぶりの高値をつけた。きょう午後２時ごろ、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の単独決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を前回予想の３００億円から３３０億円（前期比３２．９％増）、営業利益予想を２５億円から４０億５０００万円（同６８．０％増）、最終利益予想を１７億５０００万円から２７億３０００万円（同３７．４％増）に引き上げた。最終利益は減益予想から一転増益を見込んでおり、業況を評価した買いが集まっている。



同社は宝飾品の製造や卸売り、直営店での販売を手掛ける。クリスマスシーズン限定商品が好調だったほか、地金のネックレスやブレスレットなどの人気上昇も追い風となり、売り上げが想定を超える。原材料相場の影響で売上総利益率は当初の計画を下回る見通しになったものの、店舗売上高が増えたことが増益につながった。４～１２月期は売上高が２５２億７００万円（前年同期比３８．５％増）、営業利益が３２億１９００万円（同８２．９％増）、最終利益が２１億９４００万円（同４１．４％増）だった。



出所：MINKABU PRESS