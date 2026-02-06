OWCのメモリーカードなど2月11日に値上げ フラッシュメモリー価格変動に対応
OWCのメモリーカードなど2月11日に値上げ フラッシュメモリー価格変動に対応
Other World Computing, Inc.（OWC）は、メモリーカードをはじめとしたSSD、カードリーダーなどの各種製品を2月11日（水）に価格改定する。一部製品を除き、値上げとなる。
1月8日に実施した価格改定に続き、フラッシュメモリーの価格変動に対応するためとしている。
値上げ幅が最も大きいのは、ポータブルSSD（USB 3.2 Gen 2）のEnvoy Pro mini（1TB）。通常2万5,240円から5万1,810円（＋105.3%）となる。
CFexpress4.0 Type B Atlas Ultra（1TB）：82,890円→84,280円（＋1.7%） Atlas Ultra（2TB）：160,610円→158,710円（－1.2%） Atlas Pro（256GB）：25,520円→30,740円（＋20.5%） Atlas Pro（512GB）：29,700円→43,170円（＋45.4%）
CFexpress4.0 Type A Atlas Pro（240GB）：19,800円→29,360円（＋48.3%） Atlas Pro（480GB）：28,050円→43,170円（＋53.9%） Atlas Pro（960GB）：59,400円→82,890円（＋39.5%）
SDXC UHS-II V90 Atlas Ultra（128GB）：16,500円→20,720円（＋25.6%） Atlas Ultra（256GB）：28,050円→37,990円（＋35.4%） Atlas Ultra（512GB）：72,600円→81,170円（＋11.8%）
SDXC UHS-II V60 Atlas Pro（128GB）：8,630円→12,090円（＋40.1%） Atlas Pro（256GB）：20,720円→30,690円（＋48.1%） Atlas Pro（512GB）：37,990円→48,350円（＋27.3%） Atlas Pro（1TB）：69,080円→77,710円（＋12.5%）
USB4 40Gbps カードリーダー Atlas USB4 CFexpress4.0 Type B：14,300円→17,050円（＋19.2%）
USB3.2 Gen2 カードリーダー Atlas Dual CFexpress Type B/SD：11,440円→13,640円（＋19.2%） Atlas Dual SD/SD：11,440円→13,640円（19.2%）
ポータブルSSD（Thunderbolt 5） Envoy Ultra（2TB）：94,980円→112,250円（＋18.2%） Envoy Ultra（4TB）：155,430円→186,510円（＋20.0%）
ポータブルSSD（Thunderbolt 3） Envoy Pro FX（1TB）：51,810円→60,440円（＋16.7%） Envoy Pro FX（2TB）：86,350円→94,980円（＋10.0%） Envoy Pro FX（4TB）：134,700円→172,700円（＋28.2%）
ポータブルSSD（USB4） Express 1M20TB（ケース）：20,720円→20,720円（変更なし） Express 1M20TB（1TB）：48,350円→51,810円（＋7.2%） Express 1M20TB（2TB）：81,170円→94,980円（＋17.0%） Express 1M20TB（4TB）：138,160円→158,880円（＋15.0%） Express 1M20TB（8TB）：241,780円→293,570円（＋21.4%）
ポータブルSSD (USB4 V2) Express 1M2 80G （0TB・ケース）：37,820円→37,820円（変更なし） Express 1M2 80G（1TB）：63,900円→69,080円（＋8.1%） Express 1M2 80G（2TB）：89,800円→103,620円（＋15.4%） Express 1M2 80G（4TB）：150,250円→172,700円（＋14.9%） Express 1M2 80G（8TB）：259,050円→310,860円（＋20.0%）
ポータブルSSD（USB3.2 Gen2） Envoy Pro mini（1TB）：25,240円→51,810円（＋105.3%） Envoy Pro mini（2TB）：50,490円→103,620円（＋105.2%）