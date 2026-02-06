三栄コーポレーション <8119> [東証Ｓ] が2月6日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比47.1％減の10.3億円に落ち込み、通期計画の13億円に対する進捗率は前年同期の90.8％を下回る79.5％にとどまった。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比35.5％増の2.6億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比69.4％減の2.2億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の5.9％→1.6％に大幅悪化した。



株探ニュース

