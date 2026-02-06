共同印刷 <7914> [東証Ｐ] が2月6日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比9.5％減の19.5億円に減り、通期計画の32.5億円に対する進捗率は60.1％にとどまり、5年平均の62.5％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.2倍の12.9億円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比23.4％減の9.5億円に減り、売上営業利益率は前年同期の4.1％→3.2％に悪化した。



