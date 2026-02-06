日鉄鉱業 <1515> [東証Ｐ] が2月6日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比37.8％増の142億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の142億円→167億円(前期は114億円)に17.6％上方修正し、増益率が24.2％増→46.0％増に拡大し、4期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の46.3億円→71.3億円(前年同期は48.6億円)に53.9％増額し、一転して46.7％増益計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の142円→147円(前期は1→5の株式分割前で224円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比24.5％増の47.1億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の6.9％→8.5％に改善した。



株探ニュース

