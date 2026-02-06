長岡市古正寺で先日オープンした冬季限定パフェ店『ごほうびパフェの店 PAL(パル)』。

お店がある場所がじつは、独立型のチャペルや木々に囲まれた広いガーデンが魅力の一組様貸切の結婚式場「プライベートガーデンWedding La partir(ラ パルティール)」内です。完全予約制の冬季限定営業で、見て楽しい♪食べておいしい！知る人ぞ知る人気のパフェ専門店です。



パフェを手がけるのは、結婚式の料理を担当する神保シェフ。日常とは異なる空間でご褒美のような体験をしてほしいと、2021年にパフェの提供をスタート。旬の果物や流行りのスイーツを贅沢に盛り付け、味はもちろん〝映える〟見た目なのも特徴です。



また、館内にはパフェ専用のフォトスポットもあります。パフェは、写真を撮っているうちにアイスクリームが柔らかくなって食べごろになるよう計算して作っているそう。



定番は、旬のいちごをこれでもか！と使用した「たっぷりいちごとアメ細工がきらめく至福のストロベリーパフェ(1,850円/税込み)」。

“ウエディングケーキをグラスに落とし込む”というコンセプトで、いちごやアメ細工の宝石をちりばめたとっても贅沢なパフェです。いちごはそのとき採れる一番良いいちごを使っており、幸せのシンボルの蝶々のクッキーが飾られています。



グラスのなかには「レモンパンナコッタ」やアールグレイの香りが楽しめる「紅茶カスタード」など最後まで食べるのが楽しい一杯。アメ細工のパリッとしたした食感と、いちごの甘みとフレッシュ感が最高です。





ほかには、「りんごのキャラメリゼとあんぽ柿のアップルパイ風ブリュレパフェ(1,550円/税込み)」。

甘く焼き上げたリンゴに、グレープフルーツのクレームブリュレ。やさしい甘さのあんぽ柿が重なり、まるでアップルパイをそのままパフェにしたような一杯！





さらに、『マロンと深みショコラの贅沢ティラミスパフェ(1,650円/税込み)』。

濃厚なマロンのコクに、甘さ控えめのティラミスクリームをプラス。カヌレやガトーショコラ、モンブランも乗ったスイーツづくしの一杯です。





今年は、パフェの他にスペシャルメニュー『ごほうびプリン』も登場！

卵と砂糖と牛乳のみで作ったやさしい甘みが感じられる神保シェフ自慢の一品。テイクアウトもできるそう。





お店は、3月までの営業で完全予約制。

笑顔で帰ってほしいという神保シェフの思いが詰まった『ごほうびパフェ』を食べに行ってみませんか。





●ごほうびパフェの店 PAL（La partir内）

新潟県長岡市古正寺3-39

TEL｜0258-28-8580

※冬季限定OPEN、完全予約制

※営業期間や予約など、詳しくはお店の公式Instagramをチェック