綾小路きみまろ、独特すぎる血圧の測定方法に「ダメなんですかね？」 画面上には異例テロップも
漫談家の綾小路きみまろ（75）が6日放送の『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演。独自の血圧の測定方法を語ったが、画面上には異例のテロップが表示された。
【写真】紅葉の時期には大絶景に！自宅周辺からの景色を公開した綾小路きみまろ
高齢者に対する毒舌漫談でおなじみのきみまろも、去年75歳となり、後期高齢者に。黒柳徹子から「健康面で気を使ってらっしゃることは？」と問われると、血圧を毎日測ることと明かした。その方法についてきみまろは「毎日測るんですが、数字が良くなるまで測るんです。これってダメなんですかね？」と語り、徹子を笑わせた。
きみまろは続けて「測るたびに数字が違うんですよね。上がったり下がったり。良くなるまで測って、それで（上が）125とか、下が80とか75になったらやめますね」と独自の計測法を語ったが、画面上には「あくまでもきみまろさん個人の測り方です」との説明文が加えられていた。
