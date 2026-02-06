「World Baseball Classic, Inc.（WBCI）」は日本時間6日、WBCに出場する各国のロースターを発表。アメリカ代表の最終メンバー30人が決定しました。

MLBの舞台でも活躍するオールスター軍団となったアメリカ代表。今回がWBC初出場となったアーロン・ジャッジ選手は主将としてチームを率います。昨季も打率.331、53本塁打、OPS1.144と驚異的な数字を残し、自身3度目のMVPに輝きました。

投手陣には、昨季のサイ・ヤング賞コンビであるタリク・スクーバル投手とポール・スキーンズ投手など16人がラインアップ。3度のサイ・ヤング賞を受賞し、昨季ドジャースで現役引退となったクレイトン・カーショー投手もサプライズ選出となっています。

捕手は2人。昨季60HRをマークし本塁打王に輝いたカル・ローリー選手と、ドジャースで山本由伸投手とバッテリーを組んでいるウィル・スミス選手が選出となっています。

内野手部門ではボビー・ウィットJr.選手など7人が選出。昨季は遊撃手部門で2年連続2度目のゴールドグラブ賞とシルバースラッガー賞を受賞しました。

外野手では、キャプテンをつとめるアーロン･ジャッジ選手や、日本で行われた昨季のMLB開幕戦でも注目されたPCAことピート・クロウ＝アームストロング選手ら4名が選出。

指名打者部門からは昨季56発放ち、本塁打王に輝いたカイル・シュワーバー選手が選出。日本代表の大谷翔平選手と同じく1枠での選出となりました。

前回大会では決勝で侍ジャパンに敗れたアメリカ代表。前々回の17年大会ぶりの王者奪還を目指します。

▽アメリカ代表メンバー(数字は背番号)

【投手】16名

19 メーソン・ミラー(パドレス)

22 クレイトン・カーショー(ドジャース引退)

26 ノーラン・マクリーン(メッツ)

27 タリク・スクーバル(タイガース)

30 ポール・スキーンズ(パイレーツ)

31 マット・ボイド(カブス)

35 クレイ・ホームズ(メッツ)

40 ブラッド・ケラー(フィリーズ)

41 ジョー・ライアン(ツインズ)

48 グリフィン・ジャックス(レイズ)

52 マイケル・ワカ(ロイヤルズ)

53 デービッド・ベッドナー(ヤンキース)

55 ゲーブ・スパイアー(マリナーズ)

59 ギャレット・ウィットロック(レッドソックス)

60 ギャレット・クレビンジャー(レイズ)

62 ローガン・ウェッブ(ジャイアンツ)

【捕手】2名

16 ウィル・スミス(ドジャース)

29 カル・ローリー(マリナーズ)

【内野手】7名

2 アレックス・ブレグマン(カブス)

5 アーニー・クレメント(ブルージェイズ)

7 ボビー・ウィットJr.(ロイヤルズ)

11 ガナー・ヘンダーソン(オリオールズ)

13 ブライス・チュラング(ブリュワーズ)

24 ブライス・ハーパー(フィリーズ)

43 ポール・ゴールドシュミット(ヤンキース)

【外野手】4名

1 コービン・キャロル(ダイヤモンドバックス)

4 ピート・クロウ＝アームストロング(カブス)

25 バイロン・バクストン(ツインズ)

99 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)

【指名打者】1名12 カイル・シュワーバー(フィリーズ)