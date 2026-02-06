フリースタイルスキーのアイリーン・グー

フリースタイルスキーというマイナー種目で戦いながら、年間2300万ドル（約36億円）を稼ぐ五輪選手がいる。中国代表としてミラノ大会に出場するアイリーン・グー（谷愛凌）だ。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」が「アイリーン・グー：年間2300万ドル（約36億円）稼ぐ冬季五輪選手――しかし競技からの収入はわずか10万ドル（約1570万円）」という記事で、その収入構造を紹介している。

記事によれば、米経済紙「フォーブス」の「2025年の世界で高収入の女性アスリート」というリストの中で、グーはとりわけ異彩を放つ存在だという。18歳で迎えた2022年の北京五輪に中国代表として出場し、ハーフパイプとビッグエアで金、スロープスタイルで銀メダル。「それ以来、毎年、女性アスリートの最高収入ランキングでトップ5に入っている」のだという。

今年のランキングで、グーの収入は世界の女性アスリート中4位。大坂なおみら、世界の有名女性アスリートをしのぐ。冬季スポーツの選手としてはトップで、次点のリンゼイ・ボン（米国）に1500万ドル（約23億5000万円）の差をつけている。

特徴的なのは、収入の大半を競技から得ていないことだ。スキーからの収入は10万ドル、競技外からの収入が2300万ドルで、これはココ・ガウフ以外の女子選手の総収入を上回るのだという。グーは16歳の時に中国で6つの異なるファッション誌の表紙を飾り、モデルとしても活躍。2026年の年頭時点で中国のSNS「ウェイボー」のフォロワーを700万人以上持っている。記事は「フリースタイルスキーはどちらの国でも主要なスポーツではないにもかかわらず、彼女の商業的な潜在力は非常に大きい」と指摘する。

記事はグーのスポンサーに並ぶ企業を「ポルシェやレッドブル、スイスの高級時計メーカーIWCシャフハウゼンといった西側ブランド、さらにANTAスポーツやBosideng（ボシデン）のジャケット、蒙牛乳業、そして最近ではTCLエレクトロニクスといった中国ブランド」と紹介。更にサンフランシスコ育ちのグーが中国代表となったことについて、米誌「TIME」の報道を引用し「中国企業を代表することに伴う金銭的な要素は、国籍を変更する決断の要因には一切なかったと語った」と伝えている。



（THE ANSWER編集部）