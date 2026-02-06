ヒップまですっぽり隠れる！【ハニーズ】40・50代にぴったり♡「優秀アウター」

寒い時期の外出に欠かせないアウターは、防寒性だけでなく着丈やシルエットも大事なポイント。体のラインをさりげなくカバーしつつ、重たく見えない一着があると、大人の冬コーデはぐっと快適になるかも。そこで今回は【ハニーズ】の一部店舗でも買える新ブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】の「おすすめアウター」をご紹介します。

ヒップまで包み込む安心感が魅力

【GLACIER lusso】「ファイバーダウンコート」\5,980（税込・セール価格）

ヒップがすっぽり隠れるミドル丈のコートは、体型を気にせず羽織りやすい安心感が魅力です。ウエストと裾はドロスト仕様になっているので、好みに合わせたシルエット調整が可能。防寒対策と美シルエットを両立したい、きれいめ派の大人女性におすすめの一枚です。

大人女性の着こなしにオンオフ問わずマッチ

着膨れが気になる中綿アウターも、ダークトーンを選べば引き締め効果でスッキリとした印象に。インフルエンサーの@eri_happylife1002さんが「ヒップまですっぽり隠れる丈感」とコメントするように、体型カバーと腰まわりの防寒もしっかり両立できそうです。

Writer：licca.M