「三井住友銀行グループの社長」に５億円だまし取られ…三井住友銀行のお客様相談室が取った衝撃の対応

「私は裏口から入れる」

都内などで複数の飲食店を経営する男性・Ａさんは友人から「特別な顧客にしか案内できない運用枠がある」と持ちかけられる。都内の喫茶店に現れたのは三井住友銀行の元支店長、Ｘ氏だった。その告発の「後編記事」をお届けする。

配当は定期的に行われていたが、目標の３％に満たないことも多々あった。運用状況を尋ねると、「パーソナル外貨定期預金シミュレーション（ユーロ建て）」などと書かれた自作のペーパーをもとに説明した。

「その後も時々連絡が入り、追加投資を勧められ、私は余裕ができると現金をＸ氏に持って行きました。会うたびに彼はいろんな話をしました。石破茂さん（68）はさくら銀行の後輩だそうで、『若い頃は石破さんと一緒に駅前でティッシュ配りをしていた』なんて話もしていました」

Ｘ氏は’12年にＳＭＢＣグリーンサービスの社長に就任した後も追加投資を持ち掛け、Ａさんも応じた。

「三井住友銀行本店の隣にあるパレスホテル東京で会って、現金を渡したこともありました。Ｘ氏は『私は裏口から入れるので、そのまま入金処理をしてきます』と本店方面に向かっていきました」

Ｘ氏は’15年にグリーンサービスから上場企業の監査役に移った後も、三井住友銀行の支払金受取書による取引を継続していた。この頃には投資額は３億円を超えていたという。Ｘ氏はさらに「社員だけしか買えない特別な株がある」などと持ち掛け、自らが監査役を務める企業の未公開株式の購入も勧めた。ＡさんがＸ氏に運用を依頼した金額は５億円近くにまで膨れ上がっていた。

Ｘ氏を信用し切っていたＡさんが″異変″に気づいたのは昨年夏のこと。母親が老人ホーム入所を検討することになり、まとまった現金が必要になりそうだったため、Ｘ氏に「投資したカネを引き出したい」と頼んだのがきっかけだ。

「Ｘ氏は、『今は窓口が変わった』『担当者が亡くなったのですぐには戻せない』などと理由を並べて、一向に支払おうとしない。違和感を覚え、金融に詳しい知人に振込金受取書を見てもらうと『使われている印鑑の形状や位置がおかしい。偽造されたものではないか』と指摘されました」

実際、押されていた銀行印は書類が公式であると証明する際に使うもので、受取書に使うものではなく、割り印としては使用されないという。

「振込金受取書に支店名の記載がない、受取書の紙質が通常のものと違うことがわかり、そこで初めてだまされたことに気づいた。昨年９月、三井住友銀行のお客様相談室に問い合わせたのですが、『辞めた人のことはわからない』と門前払いされました。納得がいかず再び銀行に電話をしましたが、今度は預金係に回され、結局『警察に行ってくれ』と相手にされませんでした」

ＡさんはＸ氏に返済を迫った。するとＸ氏は詐取を認め、Ａさんに対して’29年までに４億8000万円を返済するという誓約書にサインした。しかし、不信感が拭えないＡさんは、昨年10月に知人とともにＸ氏を訪れ、改めて返済に向けた説明を求めている。筆者はその一部始終を録音した音声データを入手した。

自宅の権利書を預けてきたが…

知人「これ、詐欺ですよね？」

Ｘ氏「……はい」

知人「印鑑、偽造ですよね？」

Ｘ氏「……まあ」

知人「偽造は酷いじゃないですか？」

Ｘ氏「ホント、その通りなんです。返す言葉がないんですが」

知人「書類はどう作った？」

Ｘ氏「私が中でやってまして」

知人「本当に運用していたんですか？」

Ｘ氏「…………」

知人「５億も何に使ったんですか？」

Ｘ氏「個人の過去の債務返済です。全て私が悪いんです」

知人「Ａさん以外にもこういう方は？」

Ｘ氏「友達からも」

知人「何人かいらっしゃいます？」

Ｘ氏「そうですね」

Ｘ氏は被害弁償のため、Ａさんに自宅の権利書を預け、昨年12月までに抵当権を抹消した上で引き渡すという念書にもサインした。だが、その約束が守られることはなかった。

１月中旬、事実確認のため、筆者は自宅から出てくるＸ氏に声をかけたが、「誤解がある」などとボヤくだけで問いかけには応じなかった。文書でも取材を申し込み、代理人にもその旨を伝えたが、締め切りまでに回答はなかった。

100％子会社の取締役や社長を務めた人物が三井住友銀行の名前や備品を使って起こしたトラブルの責任をどう考えているのか。三井住友フィナンシャルグループの広報部は本誌の取材にこう答えた。

「顧客・取引先等から私的に資金を集めたり、個人的な投資話を持ちかけたりすることについては、就業規則等の行内ルールで禁止しております。（中略）本件については、当行として事実関係を把握しておらず、これまでに確認・調査をしたことはございません。今回の取材を通じて事態を把握したので、事実関係を確認すべく、調査する所存です。（中略）申告者であるＡ氏からのそのような被害申し出の連絡が当行にあった記録は現時点では確認できませんでした」

ちなみに、Ｘ氏が三井住友銀行の副頭取だった事実はないという。Ａさんは被害実態を明らかにすべく、警察へ被害届を提出するための準備を進めている。

「Ｘ氏はもちろんですが、銀行もこのまま知らぬ存ぜぬで逃げ切るつもりなのか。最後まで争っていくつもりです」

また一つ、金融業界の闇が明らかになった。

『FRIDAY』2026年2月13日号より

取材・文：甚野博則（ノンフィクションライター）