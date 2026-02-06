

Straight Angeli

スターダストプロモーション発の新ガールズアイドルグループStraight Angeli(ストレート アンジェリー）が６日、初のEP『White Piuma（ホワイト ピューマ）』を5月5日にリリースすることを発表した。

今年の元日に発売した初のシングル CD『STARlighT』が「2025/12/31 付オリコンデイリーシングルランキング」で１位を獲得するなど、いま大きな注目を集めている彼女たち。1st EPとなる本作は、2月6日より各ECサイトおよび店頭で予約受付を開始した。また、本作のリリースを記念したイベントの開催も決定。2月14日を皮切りに、都内を中心とした各地で実施する。

本作のリード曲「魔法のアンブレラ」は、TOKYO MX ドラマ『ゆかりくんはギャップがずるい』の ED 主題歌にも決定しており、2月10日より各種音楽配信サービスで先行配信を開始する。さらに、収録曲の「オレンジ色の恋空」も、読売テレビ・ドラマ DiVE 枠『親友の「同棲して」に「うん」て言うまで』の ED主題歌に起用されるなど、複数のタイアップ決定を受けて、注目度が高まっている。本作はその他、4曲収録予定。【作品情報】アーティスト名：Straight Angeli(ストレート アンジェリー)タイトル名：White Piuma（ホワイト ピューマ）発売日・配信日：2026年5月5日(火)品番：QARF-60383／1,750円（税込）収録曲数：6曲収録曲：・魔法のアンブレラ作詞：横山なつみ作曲：松隈ケンタ編曲：SCRAMBLES・オレンジ色の恋空作詞：横山なつみ作曲：松隈ケンタ編曲：SCRAMBLES・きみに好きって言わせたい！・ハートハレーション他、2曲収録