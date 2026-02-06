アメリカの定番サンドイッチモチーフのラテとミルクティー！タリーズコーヒー『トムとジェリー』コラボレーション2026
タリーズコーヒーにて2020年より様々なメニューやグッズを展開し人気を博している『トムとジェリー』とのコラボレーションを、2026年も開催！
“Let’s Make Your Day 〜笑顔のきっかけは、トムとジェリーと一杯のコーヒー〜”をテーマにしたドリンクやグッズなどが展開されます☆
タリーズコーヒー『トムとジェリー』コラボレーション2026
発売日：2026年2月18日（水）
販売店舗：全国のタリーズコーヒー店舗 ※一部店舗をのぞく
1940年の誕生以来、世代を超えて愛され続けているアニメーションシリーズ『トムとジェリー』
同じアメリカ発祥という共通点をもつ『トムとジェリー』と「タリーズコーヒー」は、2020年より様々なコラボレーションメニューやグッズを展開し、人気を博しています。
今回実施されるコラボレーションのテーマは、“Let’s Make Your Day 〜笑顔のきっかけは、トムとジェリーと一杯のコーヒー〜”。
タリーズコーヒーのメニューやグッズを通じて、ゲストへ笑顔やワクワク感が届けられます。
中でも限定ドリンクは、アメリカの定番サンドイッチ「PB&J（ピーナッツバター＆ジェリー）」をモチーフに、「トムとジェリー」の“ふたりでひとつ”の関係に重ねて考案したラテとミルクティーが登場。
限定デザインカップやグッズには、エプロンを付けたキャラクターたちがコーヒーを運ぶ様子や、コーヒータイムを楽しむ姿をデザインし、コラボレーションならではの世界観が表現されています☆
さくさくラスクのピーナッツバターラテ（HOT/ICED）
価格：750円(税込)
サイズ：Tallサイズのみ
ピーナッツバターのほどよい塩味とコクに、エスプレッソがマッチした香り高いラテ。
ほんのり甘く香ばしい味わいに、サクサク食感のラスクがアクセントになっています。
ラスクでホイップとピーナッツバターソースをすくって味わうのもおすすめです。
＆TEA さくさくラスクのストロベリーロイヤルミルクティー（HOT/ICED）
価格：750円(税込)
サイズ：Tallサイズのみ
まろやかな甘みのロイヤルミルクティーに、果肉感のあるストロベリーソースをトッピング。
紅茶の豊かな香りとストロベリーの甘酸っぱさが広がる、見た目も華やかなドリンクです。
ドリンクと一緒に購入できる限定グッズ
「さくさくラスクのピーナッツバターラテ」もしくは「＆TEA さくさくラスクのストロベリーロイヤルミルクティー」と一緒に購入できる限定グッズ。
第1弾、第2弾に分け、2つのグッズが展開されます。
※数量限定のため、なくなり次第終了
※単品での購入はできません
第1弾「トムとジェリー ミニトート」
価格：対象ドリンク代+880円(税込)
発売日：2026年2月18日（水）〜
2月18日からの第1弾で販売される「トムとジェリー ミニトート」
ドリンクホルダーとしても使える、手のひらサイズのミニトートです。
※2月18日（水）のみ、ひとり2個までの購入制限があります
第2弾「トムとジェリー アクリルチャーム（コーヒーサーブ）」
価格：対象ドリンク代+990円(税込)
第2弾：2月25日（水）〜
2月25日からの第2弾には「トムとジェリー アクリルチャーム（コーヒーサーブ）」がラインナップ。
コーヒーを淹れる「トム」の姿と、ふわふわのしっぽがセットになったチャームです。
※2月25日（水）のみ、ひとり2個までの購入制限があります
トムとジェリー パニーニ風カツサンド 〜チーズ＆ラタトゥイユ〜
価格：495円(税込)
「ジェリー」の大好物であるチーズとポークカツレツ、ラタトゥイユを挟んだごちそうサンド。
温めてから味わうのもおすすめです。
トムとジェリー チーズ味カリカリスティック
価格：320円(税込)
チーズになった「トム」たちをデザインしたユニークなパッケージのチーズスナック。
濃厚なチーズフレーバーとカリカリ食感が楽しめます。
グッズ・ビーンズ
『トムとジェリー』とのコラボレーションデザインを使用したグッズとビーンズ。
タリーズのオリジナルキャラクター・ベアフルと『トムとジェリー』がコラボレーションしたマスコットも登場します。
１.「トムとジェリー デイリーサコッシュ」
価格：3,620円(税込)
シンプルなデザインで使い勝手のよいサコッシュ。
内側に総柄プリントが施された、開くたびにワクワクさせてくれるグッズです。
2.「トムとジェリー キャンバススクエアトート」
価格：3,920円
おでかけやサブバッグにちょうどいいサイズのトートバッグ。
外側・内側にそれぞれポケットが付いていて、機能性も抜群です。
3.「ベアフル なりきりトムとジェリー」
価格：各2,400円(税込)
タリーズのオリジナルキャラクター「ベアフル」が『トムとジェリー』のコスチュームを着たマスコット。
コラボレーションならではの特別なグッズです。
4.「トムとジェリー キャリーボトル」
価格：3,850円
容量500mlとたっぷり入れることができ、ハンドル付きで持ち運びにも便利なステンレスボトル。
「トム」「ジェリー」「タフィー」がカフェの店員になったようなユニークなデザインが施されています。
5.「シングルサーブ マイルド101（2Pチャームポーチ入）」
価格：1,390円
テイスティングワード：Brown Sugar、Floral、Mild
マイルドで飲みやすく、程よいコクとブラウンシュガーのような甘みが特長のコーヒーを、お湯を注ぐだけで誰でも簡単に楽しめるセット。
シングルサーブの絵柄は4種のうちランダムで2種、チャーム付きポーチに入れて届けられます。
6.「シングルサーブ マイルド101（8P箱）」
価格：1,760円(税込)
マイルド101の味わいを「トム」が箱の形に変形したユニークなデザインのBOX入りで販売。
マスコットやタリーズカードと一緒にギフトとしてもおすすめです。
7.「トムとジェリー マグキャップ（ホイップへダイブ）」
価格：1,890円
毎回人気を博しているマグキャップ。
今回は「タフィー」がホイップクリームにダイブしてしまった姿がフィギュアで表現されています。
コーヒータイムをワクワク・笑顔にしてくれるグッズです。
8.「トムとジェリー タリーズカード＆シリコンポケットシール」
価格：1,700円(税込)〜
※シリコンポケットシール700円(税込)／カードチャージ1,000円(税込)〜
「トム」が恋する猫のキャラクター「トゥーツをデザインにあしらったシリコン製のポケットシール。
チャージして繰り返し使えるタリーズカードもセットになっています。
※上記のうち一部グッズは、タリーズ公式オンラインストアでも販売されます
タリーズコーヒー 公式楽天市場店限定「トムとジェリー ポーチ付きチャーム」
価格：3,700円(税込)
販売開始日時：2026年2月18日（水）11時発売
販売店舗：タリーズコーヒー 公式楽天市場店
タリーズコーヒー 公式楽天市場店グッズとして、カードが入るサイズのポーチが付いたバッグチャームが登場。
立体的な刺しゅうが施されたカップ型のワッペンがポイントです。
春の訪れとともにタリーズコーヒーがお届けする『トムとジェリー』との心弾むコラボレーション。
タリーズコーヒーにて2026年2月18日より販売が開始される『トムとジェリー』コラボレーションメニューやグッズの紹介でした☆
