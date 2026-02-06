タリーズコーヒーにて2020年より様々なメニューやグッズを展開し人気を博している『トムとジェリー』とのコラボレーションを、2026年も開催！

“Let’s Make Your Day 〜笑顔のきっかけは、トムとジェリーと一杯のコーヒー〜”をテーマにしたドリンクやグッズなどが展開されます☆

タリーズコーヒー『トムとジェリー』コラボレーション2026

発売日：2026年2月18日（水）

販売店舗：全国のタリーズコーヒー店舗 ※一部店舗をのぞく

1940年の誕生以来、世代を超えて愛され続けているアニメーションシリーズ『トムとジェリー』

同じアメリカ発祥という共通点をもつ『トムとジェリー』と「タリーズコーヒー」は、2020年より様々なコラボレーションメニューやグッズを展開し、人気を博しています。

今回実施されるコラボレーションのテーマは、“Let’s Make Your Day 〜笑顔のきっかけは、トムとジェリーと一杯のコーヒー〜”。

タリーズコーヒーのメニューやグッズを通じて、ゲストへ笑顔やワクワク感が届けられます。

中でも限定ドリンクは、アメリカの定番サンドイッチ「PB&J（ピーナッツバター＆ジェリー）」をモチーフに、「トムとジェリー」の“ふたりでひとつ”の関係に重ねて考案したラテとミルクティーが登場。

限定デザインカップやグッズには、エプロンを付けたキャラクターたちがコーヒーを運ぶ様子や、コーヒータイムを楽しむ姿をデザインし、コラボレーションならではの世界観が表現されています☆

さくさくラスクのピーナッツバターラテ（HOT/ICED）

価格：750円(税込)

サイズ：Tallサイズのみ

ピーナッツバターのほどよい塩味とコクに、エスプレッソがマッチした香り高いラテ。

ほんのり甘く香ばしい味わいに、サクサク食感のラスクがアクセントになっています。

ラスクでホイップとピーナッツバターソースをすくって味わうのもおすすめです。

＆TEA さくさくラスクのストロベリーロイヤルミルクティー（HOT/ICED）

価格：750円(税込)

サイズ：Tallサイズのみ

まろやかな甘みのロイヤルミルクティーに、果肉感のあるストロベリーソースをトッピング。

紅茶の豊かな香りとストロベリーの甘酸っぱさが広がる、見た目も華やかなドリンクです。

ドリンクと一緒に購入できる限定グッズ

「さくさくラスクのピーナッツバターラテ」もしくは「＆TEA さくさくラスクのストロベリーロイヤルミルクティー」と一緒に購入できる限定グッズ。

第1弾、第2弾に分け、2つのグッズが展開されます。

※数量限定のため、なくなり次第終了

※単品での購入はできません

第1弾「トムとジェリー ミニトート」

価格：対象ドリンク代+880円(税込)

発売日：2026年2月18日（水）〜

2月18日からの第1弾で販売される「トムとジェリー ミニトート」

ドリンクホルダーとしても使える、手のひらサイズのミニトートです。

※2月18日（水）のみ、ひとり2個までの購入制限があります

第2弾「トムとジェリー アクリルチャーム（コーヒーサーブ）」

価格：対象ドリンク代+990円(税込)

第2弾：2月25日（水）〜

2月25日からの第2弾には「トムとジェリー アクリルチャーム（コーヒーサーブ）」がラインナップ。

コーヒーを淹れる「トム」の姿と、ふわふわのしっぽがセットになったチャームです。

※2月25日（水）のみ、ひとり2個までの購入制限があります

トムとジェリー パニーニ風カツサンド 〜チーズ＆ラタトゥイユ〜

価格：495円(税込)

「ジェリー」の大好物であるチーズとポークカツレツ、ラタトゥイユを挟んだごちそうサンド。

温めてから味わうのもおすすめです。

トムとジェリー チーズ味カリカリスティック

価格：320円(税込)

チーズになった「トム」たちをデザインしたユニークなパッケージのチーズスナック。

濃厚なチーズフレーバーとカリカリ食感が楽しめます。

グッズ・ビーンズ

『トムとジェリー』とのコラボレーションデザインを使用したグッズとビーンズ。

タリーズのオリジナルキャラクター・ベアフルと『トムとジェリー』がコラボレーションしたマスコットも登場します。

１.「トムとジェリー デイリーサコッシュ」

価格：3,620円(税込)

シンプルなデザインで使い勝手のよいサコッシュ。

内側に総柄プリントが施された、開くたびにワクワクさせてくれるグッズです。

2.「トムとジェリー キャンバススクエアトート」

価格：3,920円

おでかけやサブバッグにちょうどいいサイズのトートバッグ。

外側・内側にそれぞれポケットが付いていて、機能性も抜群です。

3.「ベアフル なりきりトムとジェリー」

価格：各2,400円(税込)

タリーズのオリジナルキャラクター「ベアフル」が『トムとジェリー』のコスチュームを着たマスコット。

コラボレーションならではの特別なグッズです。

4.「トムとジェリー キャリーボトル」

価格：3,850円

容量500mlとたっぷり入れることができ、ハンドル付きで持ち運びにも便利なステンレスボトル。

「トム」「ジェリー」「タフィー」がカフェの店員になったようなユニークなデザインが施されています。

5.「シングルサーブ マイルド101（2Pチャームポーチ入）」

価格：1,390円

テイスティングワード：Brown Sugar、Floral、Mild

マイルドで飲みやすく、程よいコクとブラウンシュガーのような甘みが特長のコーヒーを、お湯を注ぐだけで誰でも簡単に楽しめるセット。

シングルサーブの絵柄は4種のうちランダムで2種、チャーム付きポーチに入れて届けられます。

6.「シングルサーブ マイルド101（8P箱）」

価格：1,760円(税込)

マイルド101の味わいを「トム」が箱の形に変形したユニークなデザインのBOX入りで販売。

マスコットやタリーズカードと一緒にギフトとしてもおすすめです。

7.「トムとジェリー マグキャップ（ホイップへダイブ）」

価格：1,890円

毎回人気を博しているマグキャップ。

今回は「タフィー」がホイップクリームにダイブしてしまった姿がフィギュアで表現されています。

コーヒータイムをワクワク・笑顔にしてくれるグッズです。

8.「トムとジェリー タリーズカード＆シリコンポケットシール」

価格：1,700円(税込)〜

※シリコンポケットシール700円(税込)／カードチャージ1,000円(税込)〜

「トム」が恋する猫のキャラクター「トゥーツをデザインにあしらったシリコン製のポケットシール。

チャージして繰り返し使えるタリーズカードもセットになっています。

※上記のうち一部グッズは、タリーズ公式オンラインストアでも販売されます

タリーズコーヒー 公式楽天市場店限定「トムとジェリー ポーチ付きチャーム」

価格：3,700円(税込)

販売開始日時：2026年2月18日（水）11時発売

販売店舗：タリーズコーヒー 公式楽天市場店

タリーズコーヒー 公式楽天市場店グッズとして、カードが入るサイズのポーチが付いたバッグチャームが登場。

立体的な刺しゅうが施されたカップ型のワッペンがポイントです。

春の訪れとともにタリーズコーヒーがお届けする『トムとジェリー』との心弾むコラボレーション。

タリーズコーヒーにて2026年2月18日より販売が開始される『トムとジェリー』コラボレーションメニューやグッズの紹介でした☆

チョコとフルーツの上質なマリアージュ！タリーズコーヒー「ホワイトショコラオランジュラテ」 チョコとフルーツの上質なマリアージュ！タリーズコーヒー「ホワイトショコラオランジュラテ」 続きを見る

TOM AND JERRY and all related characters and elements © & TM Turner Entertainment Co. (s26)

※画像はイメージです

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post アメリカの定番サンドイッチモチーフのラテとミルクティー！タリーズコーヒー『トムとジェリー』コラボレーション2026 appeared first on Dtimes.