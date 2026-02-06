セリスタは、2026年2月15日(日)に医師・歯科医師・薬剤師などの医療従事者を対象とした無料Zoomオンラインセミナーを開催します。

テーマは『有害金属(Cd・Pb・As)と血管毒性』。

東京薬科大学薬学部公衆衛生学教室の藤原 泰之 教授を講師に迎え、有害金属が血管に与える影響について学べるセミナーです。

セリスタ『有害金属(Cd・Pb・As)と血管毒性』

開催日時：2026年2月15日(日) 10:00〜12:00

開催形式：Zoomオンラインセミナー

参加費：無料（配布用PDFテキストは1,500円税込）

対象：医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定

定員：1,000人

このセミナーでは、金属毒性学の基礎から、有害金属による動脈硬化発症のメカニズムまで、専門的な知識を習得できます。

番組名は『Sunday Wellness Breeze』Season 33 Stage 4。

医療従事者のスキルアップに役立つ内容となっています。

主な学習ポイント

セミナーでは以下の5つのテーマを中心に解説されます。

1) 金属毒性学とは

2) 有害金属の毒性学における血管毒性の意義

3) 血管組織と動脈硬化

4) 有害金属による動脈硬化発症のメカニズム

5) 生体防御因子による有害金属の毒性軽減

カドミウム(Cd)、鉛(Pb)、ヒ素(As)といった有害金属が、どのように血管に影響を与えるのかを科学的に学べる貴重な機会です。

講師紹介：藤原 泰之 先生

講師を務めるのは、東京薬科大学薬学部公衆衛生学教室の藤原 泰之 教授。

北陸大学薬学部を卒業後、東北大学で博士(薬学)を取得。

北陸大学薬学部、愛知学院大学薬学部を経て、2014年4月より現職に就いています。

専門は環境健康学・分子細胞毒性学。

有害金属と健康の関係について豊富な研究実績を持つ専門家です。

セミナープログラム

10:00 オープニング・主催者挨拶

10:20 『有害金属(Cd・Pb・As)と血管毒性』藤原 泰之 先生による講演

12:00 エンディング

約2時間のプログラムで、有害金属が血管に与える影響について深く学べます。

環境中の有害金属が健康に与える影響を理解し、患者への適切なアドバイスや治療に活かせる知識を習得できるセミナーです☆

セリスタ『Sunday Wellness Breeze』の紹介でした。

よくある質問

Q. 参加費は無料ですか？

セミナーへの参加は無料です。配布用PDFテキストは1,500円（税込）で購入できます。

Q. 一般の方も参加できますか？

このセミナーは医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定です。一般の方はご参加いただけません。

Q. 申し込み方法は？

Zoomウェビナー登録ページ（https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_V7N82VG7SC6kSh0ztFEnXw#/registration）からご登録ください。

