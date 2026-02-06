スタダの新ガールズアイドルグループ・Straight Angeli、5月5日に初EPリリースが決定
スターダストプロモーション発の新ガールズアイドルグループ・Straight Angeli（ストレートアンジェリー）が、初のEP『White Piuma』を5月5日にリリースすることが決定した。
【写真】キュート！デビュー時のStraight Angeli
Straight Angeliは、元日に発売した初のシングルCD「STARlighT」が2025年12月31日付オリコンデイリーシングルランキングで1位を獲得するなど、注目を集めている新グループだ。『White Piuma』は全6曲を収録。リード曲「魔法のアンブレラ」は、TOKYO MXドラマ『ゆかりくんはギャップがずるい』のED主題歌に起用されており、10日より各種音楽配信サービスで先行配信が開始される。さらに、収録曲の「オレンジ色の恋空」も、読売テレビ・ドラマDiVE枠『親友の「同棲して」に「うん」て言うまで』のED主題歌に起用されるなど、複数のタイアップを獲得している。
また、同作のリリースを記念したイベントの開催も決定。14日を皮切りに、都内を中心とした各地で実施される。活動やイベントの詳細は公式HPおよびSNSアカウントで確認できる。
Straight Angeliは、リーダーの松元寧音（まつもと・ねね）、吉田有梨沙（よしだ・ありさ）、大山蒼生（おおやま・あおい）、高嶋杏（たかしま・あん）、相羽星良（あいば・せいら）、織田ひまり（おりた・ひまり）の6人組。昨年11月1日にデビューし、“Kawaii Rock”をコンセプトとして活動している。
