【RIZIN】3・7有明ABEMA PPV販売開始 メイン「秋元強真vs.ミックス」デジタルカード特典
3月7日開催の『RIZIN.52』（有明アリーナ）を全試合生中継するABEMAのPPV視聴チケットが、6日より発売開始。RIZINの2026年シーズン本格始動となる本大会では、格闘技界の未来を担う若き才能と、世界トップクラスの実力者による注目カードをはじめ、豪華カードが並んだ。
【写真一覧】『RIZIN.52』全対戦カード
メインを飾るのは、秋元強真vs.パッチー・ミックス。秋元は2024年9月、当時18歳でRIZINデビューを果たし、鮮烈なパフォーマンスで一躍注目を集めた新星。その後も勢いを失うことなく快進撃を続け、今回は元Bellator世界バンタム級王者であるミックスとの対戦が実現する。
ミックスは恵まれた体格と圧倒的なスタミナ、あらゆる体勢から一本を奪う決定力を武器に、世界の舞台で実績を積み上げてきた実力者。堀口恭司にも勝利したことがあり、昨年までUFCで戦っていた正真正銘の世界的ファイターで、日本の若き才能が世界トップの壁に挑む構図となる。
このほか、現DEEPおよびDEEP JEWELSミクロ級王者の大島沙緒里と、実力と人気を兼ね備えたケイト・ロータスの一戦、桜庭大世とルイス・グスタボの注目対決、バンタム級次期王座挑戦者決定戦とも見られるカルシャガ・ダウトベックvs.福田龍彌など、全13カードがラインナップされている。
視聴チケットは、前売りが3月6日午後11時59分まで5500円、当日が3月7日0時から午後11時59分まで6000円、アーカイブ視聴は3月8日0時から3月12日午後9時まで4400円で販売される。購入者特典として、秋元強真とパッチー・ミックスの対戦をモチーフにした「RIZINカードコレクション 特別限定WINNERデジタルカード」も用意されている。
また、Xアカウント「ABEMA格闘」では、シールにしてほしい選手を募り、上位2名のシールを作成する。
