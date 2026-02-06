7人組アイドル、現体制での活動終了を報告 7人の合同卒業公演を開催 マネジメント会社を変更し再開に向けて準備へ
7人組アイドルグループ・太陽と踊れ月夜に唄えの公式Xが6日までに更新され、4月28・29日をもって現体制での活動終了を報告した。
【Xより】合同卒業公演を開催へ…現体制での活動終了を報告した7人組アイドル
同グループは2023年7月、ポニーキャニオンよりデビュー。「太陽」と「月夜」それぞれの面を持ち合わせているアイドルグループ。メンバーは天ヶ瀬なつ、榎宮あんり、野々瀬葉月、羽澄和奏、花咲花桜、春名花凛、三葉海緒。
「4月末での株式会社ポニーキャニオンとの契約満了に伴い、今後の太陽と踊れ月夜に唄えとしての活動についてメンバーと話し合いを重ねた結果、メンバー7名は卒業し、現体制を終了する運びとなりました」と発表。「メンバー7名の合同卒業公演は、4月28日(火)夜帯に池袋 harevutaiにて開催いたします」と案内した。
「ラスト特典会終了後、太陽と踊れ月夜に唄えはマネジメント会社を変更し、再始動に向けて一時活動を休止して、新しい運営体制のもと活動再開の準備を進めていくことになります」と今後についても伝えた。
■全文
【太陽と踊れ月夜に唄え 現体制終了のお知らせ】
平素より『太陽と踊れ月夜に唄え』を応援していただきまして、誠にありがとうございます。太陽と踊れ月夜に唄えば、2026年4月28日・29日をもちまして、現体制での活動を終了いたします。
日頃より応援していただいているファンの皆様や関係者の皆様には、突然のご報告となりますことを心よりお詫び申し上げます。
4月末での株式会社ポニーキャニオンとの契約満了に伴い、今後の太陽と踊れ月夜に唄えとしての活動についてメンバーと話し合いを重ねた結果、メンバー7名は卒業し、現体制を終了する運びとなりました。
メンバー7名の合同卒業公演は、4月28日(火)夜帯に池袋 harevutaiにて開催いたします。卒業公演の詳細は後日お知らせいたしますが、当日は個別特典会は実施せず全員集合ワイドチェキ撮影のみ実施予定です。
4月26日(日)にチェキ会、4月29日(水祝)にラスト特典会も予定しておりますので詳細は追ってお知らせさせていただきます。
ラスト特典会終了後、太陽と踊れ月夜に唄えはマネジメント会社を変更し、再始動に向けて一時活動を休止して、新しい運営体制のもと活動再開の準備を進めていくことになります。現体制での活動は残りわずかとなりますが、天ヶ瀬なつ・榎宮あんり・野々瀬葉月・羽澄和奏・花咲花桜・春名花凛・三葉海緒、7名での太陽と踊れ月夜に唄えを何卒よろしくお願いいたします。
株式会社ポニーキャニオン
