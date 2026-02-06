元モーニング娘。で５人の子を持つ辻希美が４日、日本テレビ系「１周回って知らない話」に出演。子だくさんで大変なのに、なぜ芸能界を辞めないの？という一般人の質問に答えた。

この日は５人の母の辻、双子を含む４人の母の東原亜希、４人の母の加藤夏希が出演。一般の人からの「子だくさんで大変なのに、なぜ芸能界を辞めないの？」という質問に答えた。

辻は「私は芸能界しかしらないので。１０代から仕事をしていたので、仕事をしていないとダメな生活リズムになっている」とコメント。また「仕事の現場に出ることでバランスが取れている。マネジャーさんもモー娘。時代からのマネジャーさんがずっとついてくれているので、昔に戻れる。１０代の気持ちに。ちょっと気が抜ける。家だと気が張るので」と説明した。

東原は子どもを産んだら「専業主婦になりたかった」というが「いざ、産んだら、子どもがかわいすぎて。この子のお世話になりたくない。仕事を続けようと。（仕事を辞めたら）依存するお母さんになってしまいそう。子離れできないお母さんになってしまいそう」と理由を説明していた。