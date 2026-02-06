大相撲の健康診断が６日、東京・両国国技館内の相撲診療所で行われた。春場所（３月８日初日、エディオンアリーナ大阪）を新十両で臨む藤天晴（１９）＝藤島＝は故郷への恩返しを誓った。

１７１・５センチ、１３８・５キロの測定結果。採血は時間がかかり「水を飲んだ方が（血管が）出やすい、と言われました。小さい時から血管が見つからなくて、手の甲でやったことは何回も。きょうはあまり痛くなくて良かった」とあどけない表情で話した。

鹿児島・樟南高から高卒として史上初めて幕下付け出しで２０２５年春場所でデビュー。所要６場所で新十両を決め、しこ名を本名の「福崎」から改名した。

締め込みは黒と銀のガンメタル色に決定。師匠の藤島親方（元大関武双山）にあやかり「師匠のものと同じです」と意気込んだ。化粧まわしは樟南高から届けられることが決まっているという。

１月末から４日間、故郷の奄美大島に帰省。新十両を決めて凱旋しただけに、地元の熱狂的な祝福を受けた。「これほど応援してもらえているんだ、と思いました。もっと応援してもらえるように活躍して、島を盛り上げて恩返ししたい」と誓っていた。