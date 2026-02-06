元乃木坂46の相楽伊織（28）が6日、自身のインスタグラムを更新。雑誌のグラビア撮影の動画を投稿した。

「宮古島〜『ヤングガンガン』表紙本日発売です」と報告し、表紙も飾った黄色いひもビキニ水着姿で砂浜で過ごす姿や、ピンクのビキニ水着の上に透け透けのロングドレスを着用した夕日ショットなどを公開。「大好きな宮古島で撮影でした！ 何回行っても海は綺麗で空気は優しくて本当に大好き。海も私もめちゃくちゃ綺麗です コンディション最高でした 是非見てね」とつづった。

ファンやフォロワーからは「シンプル可愛い」「めっちゃ楽しそう、めっちゃキレイ」「スタイル良っっ」「全男性が好きなスタイル」「ボディラインがすごく綺麗」「女神すぎる」などのコメントが寄せられた。

相楽は埼玉県出身。13年に乃木坂46の2期生オーディションに合格も学校が芸能活動を許可しておらず不参加。14年6月、研究生として復帰。15年1月発売のシングル「命は美しい」で初の選抜入り。18年7月、千葉・幕張メッセでの握手会で卒業。19年には「TOKYO GIRLS COLLECTION」や「GirlsAward」などに出演してモデル活動を開始。同年9月には「DARKNESS HEELS〜THE LIVE〜」で舞台初出演。23年5月発売の「週刊プレイボーイ」で初の水着グラビア挑戦。24年6月に1st写真集「浮泳夢（ふぇむ）」を発売。趣味はお笑いライブ観戦。特技はバスケットボール、ジャグリング。身長164センチ。血液型O。