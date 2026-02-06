帰ってくるパパを道端で待つ犬が、通り過ぎる人が「パパじゃないか」を確認して…ハチ公のような「お迎えの光景」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で23万8000回再生を突破し、「忠犬や」「まだかな感がすごい」といったコメントが寄せられています。

【動画：帰ってくるパパを道端で待つ犬→通り過ぎる人が『パパじゃないか』を確認して…ハチ公のような『お迎えの光景』】

パパをお迎えに

TikTokアカウント「shiba_dog_kai」に投稿されたのは、帰ってくるパパを道端で待つ柴犬の男の子「カイ」くんの様子。カイくんは、ママと一緒にパパをお迎えに来ているようです。

道端にお座りして、道ゆく人をじっと見ながらパパではないか確認しているカイくん。ママは、真剣にパパを探す時のカイくんの横顔が大好きだと言います。

「まだかな…」

カイくんは姿形の似ている違う人に飛びついてしまうこともあるそうで、ママに「カイ、違うよ」と諭されながらもじーっとパパを待ちます。すると一瞬「！？」と色めき立ちますが、どうやらパパではなかったよう。

キリリとした表情で、お利口さんにお座りしたままパパを待っているカイくんの姿は、忠犬ハチ公を彷彿とさせます。すると、ついに本物のパパが目の前に現れます…！

念願の再会！

喜び全開のカイくんは、一目散にパパに飛びつきます。撫でてあげたいパパですが、パパとの再会に高ぶり過ぎたカイくんは、あちこち動いてしまって撫でられていないよう。

全体重をパパにかけながらスリスリし、無事撫でてもらうことに成功したカイくん。「忠犬」っぷりを発揮してパパだけを待っていたカイくんは、疲れも吹っ飛びそうなほどの全力の愛情表現を見せてくれたのでした。

投稿には「忠犬や」「まだかな感がすごい」「かわいい横顔」「鼻でも探してる」「お耳ぺったん！全力愛情表現！」「パパも仕事の疲れが吹っ飛びますね」といったコメントが寄せられています。

カイくんのキュートさ満点の日常は、TikTokアカウント「shiba_dog_kai」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「shiba_dog_kai」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。