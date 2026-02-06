今冬アル・イテハドからアル・ヒラルへ移籍を果たした元フランス代表FWカリム・ベンゼマが早速抜群の存在感を見せた。



サウジ・プロフェッショナルリーグ第21節のアル・アフドゥードゥ戦で新天地デビューを飾ったベンゼマは31分にオシャレなヒールシュートで移籍後初ゴールをマークすると、60分と64分にもゴールを決め、なんといきなりのハットトリックを達成。



新加入のベンゼマが圧巻の活躍を見せ、アル・ヒラルはアル・アフドゥードゥ戦に6-0の快勝。新加入のストライカーは3試合連続でドローだったチームに大きな勝ち点3をもたらした。





Karim Benzema’s hat-trick on his debut for Al-Hilal. pic.twitter.com/9xBTg6H1J4 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 5, 2026

スペイン『as』は「まさに夢のようなデビューだった」とこの試合のベンゼマを讃えた。また「彼の活躍は数週間の不振を経て、勢いを取り戻す必要があったチームに大きな刺激を与えた」とも綴っており、ベンゼマが早速チームに与えた影響の大きさを称賛している。現在ベンゼマは38歳となったが、今シーズンもここまで公式戦22試合で19ゴールをマークしており、得点力は依然として健在だ。