´ßÃ«Íö´Ý¡¡¼«Ì±¡¦¹â»Ô¿Íµ¤¤ËÇï¼Ö¤«¤±¤¿¡©11Ç¯Á°¤ÎÀ¯ºö¡Ö¸¶ÅÀ²óµ¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¸ú²Ì¤â¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦´ßÃ«¸ÞÏ¯¡Ê61¡Ë¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó´ßÃ«¹á¡Ê58¡ËÉ×ºÊ¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È´ßÃ«Íö´Ý¡Ê24¡Ë¤¬6Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°10¡¦25¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤¿½°±¡Áª¡Ê8ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Î¾ðÀª¤Ë¶Ã¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢JNN¤¬¹Ô¤Ã¤¿Á´¹ñÍ¸¢¼Ô¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÅêÉ¼¤«¤é¡¢³ÆÅÞ¤Î³ÍÆÀµÄÀÊ¤òÀê¤Ã¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï1·î29¡¢30Æü»þÅÀ¤Ç208¡Á296µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÍ½Â¬¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2·î4¡Á6Æü¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï238¡Á330µÄÀÊ¤ÈÂçÉý¾å¾è¤»¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÂÐ¾ÈÅª¤ËÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ï¡¢84¡Á161µÄÀÊ¤ÎÍ½ÁÛ¤«¤é¡¢½ªÈ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ55¡Á130µÄÀÊÍ½ÁÛ¤È¤·¤¿¡£
¡¡¸«²ò¤òÌä¤ï¤ì¤¿´ßÃ«¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¼«Ì±¡¢¶¯¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¼þ°Ï¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤â¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ö³Î¤«¤ËÄ´ºº¤È¤«¤ò¸«¤ë¤È¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡¢¼«Ì±ÅÞ»Ù»ý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°ìÄê¤ÎÇ¼ÆÀ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÉ¾È½¤Ï¼þ¤ê¤Ç¤âÀ¨¤¯¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡³Æ¼Ò¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤â¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¹â»ÔÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï¹â¤¤·¹¸þ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£´ßÃ«¤Ï¡ÖÁªµó¸¢°ú¤²¼¤²¤Î»þ¤â¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡¢Ç§ÃÎÅÙ¤â¤¢¤Ã¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤ËÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤è¤Í¤È¤¤¤¦ÎÏ³Ø¤¬Æ¯¤¤¤Æ¡¢18ºÐ¤Ë²¼¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦»×ÏÇ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¡×¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£¡¢¸«»ö¤Ë¹â»Ô»á¤Î¿Íµ¤¤ò²¼»Ù¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¸¶ÅÀ²óµ¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ï¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¸ú²Ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡15Ç¯¤Î²þÁª¸øÁªË¡¤Ç¡¢Áªµó¸¢¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÇ¯Îð¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö20ºÐ°Ê¾å¡×¤«¤é¡Ö18ºÐ°Ê¾å¡×¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤¿¡£