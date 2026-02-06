フジテレビ系「生ジャンクＳＰＯＲＴＳ 明日からオリンピック！大注目の金メダル候補が続々登場ＳＰ」が５日、生放送され、荻原次晴氏ら冬季五輪経験者らがスタジオゲストで登場した。

フリースタイルのモーグル女子で、０６年トリノ、１０年バンクーバー、１４年ソチオリンピック（予選棄権）の日本代表を務めた伊藤みきさん（３８）も出演。水色のワンピースで穏やかな口調で、女優っぽい雰囲気も。今回の番組で初めて知ったという人からは、ＳＮＳ上に「初めて見る方めっちゃ可愛かった」という声が。ほかにも「時間が止まる魔法がかかっている、若い〜！」「とても綺麗で可愛い♥」などの声があがっていた。

モーグルの先輩で９８年長野冬季五輪で冬季女子初の金メダルに輝いた里谷多英さん（４９）＝１３年引退＝との２ショットも公開。里谷さんは現在もフジテレビ勤務で、伊藤さんは「どうしても多英さんに会いたくて、お忙しい中、少しだけお時間をいただきました。ここぞとばかりに衣装まで一緒に選んでもらい」と本番前の緊張をほぐしてもらったことも明かした。

里谷さんはサラサラの黒髪ロングで、こちらも女優かと思うほどの変わらぬ美貌。番組出演を終えた伊藤さんは「オリンピックってメダルだけじゃない、人のストーリーが紐付く舞台だよなーと改めて思いました」とつづった。