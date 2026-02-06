女優の郄石あかり（23）が6日までに自身のインスタグラムを更新。俳優の吉沢亮（32）との2ショットを公開した。

日本映画テレビプロデューサー協会主催の「第50回エランドール賞」を受賞した郄石。4日に都内で行われた授賞式に出席し「エランドール賞にて、吉沢さんが花束プレゼンターとして直接お花を渡してくださいました」と明かし、自身ががヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）で共演している吉沢との2ショットを公開。

式にサプライズゲストとして登場し、郄石に花束を贈呈した吉沢については「その際、嬉しすぎるお言葉を頂き、感無量です。その言葉に見合う俳優であり人間でいたいと思いました。吉沢さんのお芝居に対応する姿勢を手本に、背中を追いかけ頑張ります！改めて、ありがとうございました！」とつづった。

フォロワーからは「いつか、きょうだいとか夫婦とか違った形での共演を楽しみにしております」「受賞おめでとうございます！」「これからも応援しています」「あかりちゃんの演技に魅了されてます」「ファンとしても嬉しいです」「ばけばけコンビの再会は嬉しいですね」「素敵すぎるよ」などの声が寄せられた。