タレントYOU（61）が6日、TBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）にゲスト出演。ダウンタウンとの共演のプレッシャーで胃潰瘍になった過去を明かした。

YOUは、90年代に放送されたフジテレビ系「ダウンタウンのごっつええ感じ」でパーソナリティーの今田耕司と共演。今田によると、YOUとは「ごっつ」以前にMBSラジオ「ヤングタウン」で共演しており「この世界の1年目とか2年目の時から一緒」と振り返った。

パーソナリティーはダウンタウンで、YOUはアシスタントとして出演。今田もレギュラーだったが、YOUは「何もしゃべんないんだから。この今大御所の今田さんがビクビクして」とニヤリ。続けて「ブワーッと（ダウンタウンの）おふたりがしゃべってて。私が助けて〜！って耕司を見ると、耕司がフッと目をそらす。まだ耕司もお兄さんには何も言えなかった時があった」と笑った。

YOUは初出演の日について「始まって20分おふたりでブワーッとしゃべってて。私初めてだから。フッと間があったから『すいません、自己紹介していいですか？』とかバカみたいに言ったら、チッって。生放送で初舌打ち受けました」と浜田雅功に舌打ちをくらったという。今田が「ようやく慣れた子が卒業して、全然知らん子が入ってきたから。もう超アウェーよ」と状況を説明すると、YOUは「それで2カ月で胃潰瘍です。血尿ブワー出て」とプレッシャーで体調不良が起きたと振り返った。

ダウンタウンと距離が縮まったきっかけについては「浜田さんがご結婚されて、当時テレカを作られて。それをいただく時に初めて目を見てしゃべって。そこから浜田さんが先にお話ししてくれるようになったら、松本さんも『じゃあ僕も』って感じで話してくれた」と懐かしんでいた。