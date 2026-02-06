氷川きよし（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/02/06】歌手の氷川きよしが2月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。父の写真を公開した。

【写真】48歳人気歌手「可愛らしいパパ」お茶目な表情の84歳父

◆氷川きよし、“あっかんべー”ポーズの父の写真披露


氷川は「今日は父の84歳！！の誕生日でした」と報告し、父の写真を投稿。シャツとジャケットを合わせたスタイルで椅子に座り、両指で下まぶたを下げ舌を出した“あっかんべー”のポーズをとる父のお茶目な姿が収められていた。

また「ずっと長生きしてほしい。全力で守ります！おめでとう」と父への想いもつづっていた。

◆氷川きよしの投稿に「チャーミングで最高」の声


この投稿に、ファンからは「可愛らしいパパ」「素敵な親子愛に感動」「チャーミングで素敵」「ほっこりする」などの声が上がっている。（modelpress編集部）

